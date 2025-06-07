В Казахстане рассматривают возможность объединения багажа для пассажиров

Министерство транспорта Казахстана рассматривает возможность введения более гибких правил перевозки багажа для пассажиров. В частности, речь идет о потенциальной возможности объединения нормы багажа для людей, путешествующих вместе, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: mintrans.gov.ru

Пока только инициатива

Как сообщили в Минтрансе, в настоящее время вопрос об объединении норм багажа не стоит в официальной повестке. Однако соответствующее предложение уже поступило в ведомство и принято к рассмотрению.

Что будет дальше

Министерство планирует изучить международную практику в этом вопросе. Также предполагается проведение консультаций с авиакомпаниями, чтобы оценить целесообразность и потенциальные последствия введения новых правил.

«Возможность объединения норм багажа для пассажиров находится на стадии рассмотрения. Окончательное решение будет принято после анализа международного опыта и консультаций с авиаперевозчиками», — пояснили в Минтрансе.

Почему это важно

Идея разрешить объединение багажа набрала актуальность после того, как депутаты подняли вопрос о неудобстве действующих правил. Сейчас каждому пассажиру положена своя индивидуальная норма провоза, и даже если один из них не использует ее полностью, второй не может компенсировать недостающий вес.