Казахстан нацелился на многомиллиардные инвестиции из Китая

Республика планирует выйти на китайский долговой рынок и привлечь крупные заемные средства для развития ключевых отраслей экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

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Курс на укрепление финансового сотрудничества

Казахстан может привлечь свыше 1 миллиарда юаней (около 140 миллионов долларов) от крупнейшего банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Переговоры состоялись в Астане: премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления ICBC Лю Цзюнем. Стороны обсудили перспективы расширения финансового сотрудничества.

«Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Реализация совместных проектов откроет новые горизонты для экономического роста обеих стран», — отметил Бектенов.

Китай — один из крупнейших инвесторов в Казахстане

По данным правительства, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 44 миллиардов долларов, и в 2025 году этот показатель продолжает расти. Китай уже входит в пятерку крупнейших внешних инвесторов в экономику Казахстана — общий объем вложений из Поднебесной превысил 26 миллиардов долларов.

Финансирование стратегических отраслей

Власти намерены направить привлекаемые средства в ключевые сферы экономики. В частности:

весной 2025 года при участии ICBC и холдинга «Байтерек» АО «Аграрная кредитная корпорация» получила 430 миллионов юаней ;

на повестке дня — новый крупный займ в размере свыше 1 миллиарда юаней для Фонда развития промышленности.

Эти ресурсы, как подчеркивается, будут способствовать созданию новых производств, расширению занятости и внедрению современных технологий.

Казахстан готовится выйти на долговой рынок Китая

Также рассматривается выпуск облигаций на сумму до 5 миллиардов юаней (примерно 670 миллионов долларов). Это станет первым в истории страны выходом на китайский рынок заимствований в подобном объеме.

Если инициатива будет реализована, Казахстан получит новый мощный канал финансирования, что особенно важно на фоне растущих потребностей экономики в инвестициях.