18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.06.2025, 16:35

Казахстан нацелился на многомиллиардные инвестиции из Китая

Новости Казахстана 0 781

Республика планирует выйти на китайский долговой рынок и привлечь крупные заемные средства для развития ключевых отраслей экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на  пресс-службу правительства РК.

Фото: ru.sputnik.kz
Фото: ru.sputnik.kz

Курс на укрепление финансового сотрудничества

Казахстан может привлечь свыше 1 миллиарда юаней (около 140 миллионов долларов) от крупнейшего банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Переговоры состоялись в Астане: премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления ICBC Лю Цзюнем. Стороны обсудили перспективы расширения финансового сотрудничества.

«Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Реализация совместных проектов откроет новые горизонты для экономического роста обеих стран», — отметил Бектенов.

Китай — один из крупнейших инвесторов в Казахстане

По данным правительства, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 44 миллиардов долларов, и в 2025 году этот показатель продолжает расти. Китай уже входит в пятерку крупнейших внешних инвесторов в экономику Казахстана — общий объем вложений из Поднебесной превысил 26 миллиардов долларов.

Финансирование стратегических отраслей

Власти намерены направить привлекаемые средства в ключевые сферы экономики. В частности:

  • весной 2025 года при участии ICBC и холдинга «Байтерек» АО «Аграрная кредитная корпорация» получила 430 миллионов юаней;

  • на повестке дня — новый крупный займ в размере свыше 1 миллиарда юаней для Фонда развития промышленности.

Эти ресурсы, как подчеркивается, будут способствовать созданию новых производств, расширению занятости и внедрению современных технологий.

Казахстан готовится выйти на долговой рынок Китая

Также рассматривается выпуск облигаций на сумму до 5 миллиардов юаней (примерно 670 миллионов долларов). Это станет первым в истории страны выходом на китайский рынок заимствований в подобном объеме.

Если инициатива будет реализована, Казахстан получит новый мощный канал финансирования, что особенно важно на фоне растущих потребностей экономики в инвестициях.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…