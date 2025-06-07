Циклон принесет дожди, грозы и пыльные бури: прогноз погоды на 8 июня в Казахстане

8 июня 2025 года большая часть территории Казахстана окажется под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, усиление ветра, а также пыльные бури на юге страны. В отдельных регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Lada.kz по информации РГП "Казгидромет".

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По данным РГП «Казгидромет», 8 июня 2025 года на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, вызванные действием циклона и атмосферных фронтов. На западе, северо-западе и севере страны пройдут осадки, местами возможен град. Также по республике прогнозируется усиление ветра.

«На юге страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере РК туманы», — сообщили в РГП «Казгидромет».

Пожароопасность в регионах

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в следующих областях:

Мангистауская

Актюбинская

Жамбылская

Алматинская

Западно-Казахстанская

Улытау

Жетысу

Карагандинская (запад, восток, юг)

Акмолинская (запад, юг, центр)

Атырауская (северо-запад, восток)

Костанайская (северо-запад, юго-восток, центр)

Павлодарская (северо-запад, юго-восток, центр)

Туркестанская (центр)

Абай (запад, восток, центр)

Восточно-Казахстанская (запад, юго-восток)

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в:

Кызылординская

Туркестанская (север, запад, юг, предгорные районы)

Жамбылская (запад, восток, горные районы)

Актюбинская (запад, юг, юго-восток)

Атырауская (юг, север, запад)

Алматинская (запад, север)

Мангистауская (запад, северо-восток, центр)

Костанайская (юг)

Абай

Улытау

Жетысу (север, восток)

Жителям указанных регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать разведения открытого огня и быть бдительными при нахождении на природе.