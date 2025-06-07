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07.06.2025, 18:52

Циклон принесет дожди, грозы и пыльные бури: прогноз погоды на 8 июня в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 202

8 июня 2025 года большая часть территории Казахстана окажется под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, усиление ветра, а также пыльные бури на юге страны. В отдельных регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает  Lada.kz  по информации РГП "Казгидромет".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным РГП «Казгидромет», 8 июня 2025 года на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, вызванные действием циклона и атмосферных фронтов. На западе, северо-западе и севере страны пройдут осадки, местами возможен град. Также по республике прогнозируется усиление ветра.

«На юге страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере РК туманы», — сообщили в РГП «Казгидромет».

Пожароопасность в регионах

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в следующих областях:

  • Мангистауская

  • Актюбинская

  • Жамбылская

  • Алматинская

  • Западно-Казахстанская

  • Улытау

  • Жетысу

  • Карагандинская (запад, восток, юг)

  • Акмолинская (запад, юг, центр)

  • Атырауская (северо-запад, восток)

  • Костанайская (северо-запад, юго-восток, центр)

  • Павлодарская (северо-запад, юго-восток, центр)

  • Туркестанская (центр)

  • Абай (запад, восток, центр)

  • Восточно-Казахстанская (запад, юго-восток)

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в:

  • Кызылординская

  • Туркестанская (север, запад, юг, предгорные районы)

  • Жамбылская (запад, восток, горные районы)

  • Актюбинская (запад, юг, юго-восток)

  • Атырауская (юг, север, запад)

  • Алматинская (запад, север)

  • Мангистауская (запад, северо-восток, центр)

  • Костанайская (юг)

  • Абай

  • Улытау

  • Жетысу (север, восток)

Жителям указанных регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать разведения открытого огня и быть бдительными при нахождении на природе.

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