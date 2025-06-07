Циклон принесет дожди, грозы и пыльные бури: прогноз погоды на 8 июня в Казахстане

8 июня 2025 года большая часть территории Казахстана окажется под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, усиление ветра, а также пыльные бури на юге страны. В отдельных регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Lada.kz по информации РГП "Казгидромет".
По данным РГП «Казгидромет», 8 июня 2025 года на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, вызванные действием циклона и атмосферных фронтов. На западе, северо-западе и севере страны пройдут осадки, местами возможен град. Также по республике прогнозируется усиление ветра.
«На юге страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере РК туманы», — сообщили в РГП «Казгидромет».
Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в следующих областях:
Мангистауская
Актюбинская
Жамбылская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Улытау
Жетысу
Карагандинская (запад, восток, юг)
Акмолинская (запад, юг, центр)
Атырауская (северо-запад, восток)
Костанайская (северо-запад, юго-восток, центр)
Павлодарская (северо-запад, юго-восток, центр)
Туркестанская (центр)
Абай (запад, восток, центр)
Восточно-Казахстанская (запад, юго-восток)
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в:
Кызылординская
Туркестанская (север, запад, юг, предгорные районы)
Жамбылская (запад, восток, горные районы)
Актюбинская (запад, юг, юго-восток)
Атырауская (юг, север, запад)
Алматинская (запад, север)
Мангистауская (запад, северо-восток, центр)
Костанайская (юг)
Абай
Улытау
Жетысу (север, восток)
Жителям указанных регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать разведения открытого огня и быть бдительными при нахождении на природе.
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