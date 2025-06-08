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08.06.2025, 09:35

Астанчане помогли знакомому и получили сроки

Новости Казахстана 0 598

Суд столицы признал троих жителей виновными в групповом применении насилия в отношении сотрудников полиции и назначил наказание, связанное с лишением свободы, передает Lada.kz со ссылкой на Baq.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Фигурантами уголовного дела стали граждане Т.А., Т.Ж. и Х.С., которых признали виновными в совершении нападения на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Инцидент произошёл 21 января 2025 года в здании Управления полиции Есильского района. Согласно материалам дела, трое мужчин вместе с оперуполномоченным С.М. прибыли в учреждение для оказания помощи в перевозке его личных вещей. Однако внутри здания между ними и сотрудниками правоохранительных органов возник конфликт, в ходе которого обвиняемые, действуя по предварительному сговору, применили физическое насилие в отношении двух полицейских.

В результате один из пострадавших, сотрудник полиции по фамилии Е.Д., получил телесные повреждения средней степени тяжести. Второму полицейскому, С.Н., были причинены лёгкие телесные повреждения. Вина подсудимых была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также результатами судебно-медицинских экспертиз.

Несмотря на то что потерпевшие не предъявляли претензий к подсудимым, а сами обвиняемые признали вину частично и ходатайствовали о применении наказания, не связанного с лишением свободы, суд принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного.

Согласно санкции статьи 380 части 4 пунктов 1 и 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, суд приговорил Т.А., Т.Ж. и Х.С. к трём годам лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено отсутствие предыдущих судимостей у всех троих подсудимых. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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