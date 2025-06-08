18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.5
580.66
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.06.2025, 09:40

Свыше 270 тысяч невостребованных депозитов казахстанцев переведены в ЕНПФ

Новости Казахстана 0 8 199

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) завершил выплаты клиентам девяти обанкротившихся банков. Более 270 тысяч физических лиц так и не заявили требование о компенсации, в связи с чем их депозиты были направлены на индивидуальные счета в ЕНПФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Средства перевели автоматически

Как сообщает Finratings.kz, в рамках компенсационной кампании КФГД осуществил выплаты вкладчикам девяти ликвидированных банков. Общая сумма выплат достигла 113,5 миллиарда тенге, при этом деньги получили 148 тысяч клиентов.

Однако оставшиеся сотни тысяч вкладчиков не обратились за своими средствами, из-за чего фонд начал действовать самостоятельно. Чтобы избежать полной утраты этих сумм, было принято решение о переводе невостребованных компенсаций в ЕНПФ — в виде добровольных пенсионных взносов.

  • Средства не облагаются налогом;

  • Общая сумма перевода составила 830,5 миллиона тенге;

  • Деньги поступили на пенсионные счета 270 849 казахстанцев.

Средства продолжают работать

Важно отметить, что переведённые суммы не просто сохраняются — они продолжают приносить инвестиционный доход. Таким образом, автоматически зачисленные средства начинают работать на будущее, формируя дополнительную финансовую подушку к выходу на пенсию.

Деньги можно вернуть напрямую

Даже если срок подачи заявления на компенсацию уже истёк, вкладчики и их наследники всё ещё могут получить свои средства — но при наличии уважительной причины. К числу таких причин относятся:

  • Проживание за границей;

  • Прохождение срочной военной службы;

  • Длительное оформление наследства.

Уже 40 человек воспользовались возможностью восстановить средства, получив в общей сложности более 60 миллионов тенге.

Итог: миллиарды возвращены вкладчикам

Всего КФГД в рамках кампании вернул гражданам 114,4 миллиарда тенге, а общее число получателей достигло 418 894 человек. При этом сотни тысяч казахстанцев до сих пор не знают, что их деньги уже работают на их будущее — в пенсионной системе страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…