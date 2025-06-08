Пассажиров с билетами на пустили на борт Qazaq Air

Часть пассажиров не была допущена на посадку рейса Qazaq Air из Жезказгана в Шымкент, несмотря на наличие у них билетов, передает Lada.kz на Liter.kz .

Фото: flyqazaq.com

Инцидент, произошедший на рейсе авиакомпании Qazaq Air по маршруту Жезказган-Шымкент, вызвал недовольство среди пассажиров, которым отказали в посадке на самолёт при наличии у них билетов.

По словам пассажиров, причиной стало замена воздушного судна – вместо запланированного борта был предоставлен самолёт с меньшей вместимостью. В результате значительное число людей не смогли попасть на рейс. Очевидцы утверждают, что представители авиакомпании не вышли к пассажирам, не предоставили разъяснений, не предложили альтернативных маршрутов и не оформили компенсации.

Из-за отмены посадки некоторые пассажиры не успели на стыковочные рейсы, сорвали запланированные деловые встречи и понесли как финансовые, так и моральные потери. Ситуация вызвала волну критики в социальных сетях. Пользователи активно делятся собственными впечатлениями и аналогичными случаями, произошедшими ранее с участием Qazaq Air.

Так, один из пользователей назвал случившееся «беспределом и издевательством над людьми». Другой сообщил, что его родные пропустили важную встречу по вине авиакомпании и понесли значительные убытки, при этом альтернативные варианты им предложены не были. Отмечается также, что подобные случаи с заменой самолёта на менее вместительный ранее происходили и на других направлениях, включая Караганду.

В настоящий момент пассажиры ожидают официальных разъяснений от Qazaq Air.