18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.06.2025, 10:16

Пассажиров с билетами на пустили на борт Qazaq Air

Новости Казахстана 0 1 288

Часть пассажиров не была допущена на посадку рейса Qazaq Air из Жезказгана в Шымкент, несмотря на наличие у них билетов, передает Lada.kz на Liter.kz.

Фото: flyqazaq.com
Фото: flyqazaq.com

Инцидент, произошедший на рейсе авиакомпании Qazaq Air по маршруту Жезказган-Шымкент, вызвал недовольство среди пассажиров, которым отказали в посадке на самолёт при наличии у них билетов.

По словам пассажиров, причиной стало замена воздушного судна – вместо запланированного борта был предоставлен самолёт с меньшей вместимостью. В результате значительное число людей не смогли попасть на рейс. Очевидцы утверждают, что представители авиакомпании не вышли к пассажирам, не предоставили разъяснений, не предложили альтернативных маршрутов и не оформили компенсации.

Из-за отмены посадки некоторые пассажиры не успели на стыковочные рейсы, сорвали запланированные деловые встречи и понесли как финансовые, так и моральные потери. Ситуация вызвала волну критики в социальных сетях. Пользователи активно делятся собственными впечатлениями и аналогичными случаями, произошедшими ранее с участием Qazaq Air.

Так, один из пользователей назвал случившееся «беспределом и издевательством над людьми». Другой сообщил, что его родные пропустили важную встречу по вине авиакомпании и понесли значительные убытки, при этом альтернативные варианты им предложены не были. Отмечается также, что подобные случаи с заменой самолёта на менее вместительный ранее происходили и на других направлениях, включая Караганду.

В настоящий момент пассажиры ожидают официальных разъяснений от Qazaq Air.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…