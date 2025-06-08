С 1 июля в Казахстане вводятся профессиональные приемные семьи: что предусматривает новая система выплат

С июля 2025 года в стране начнет действовать новая форма устройства детей-сирот – профессиональные приемные семьи, для которых предусмотрены ежемесячные выплаты на содержание и услуги, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу законодательные изменения, предусматривающие внедрение новой формы семейного устройства – профессиональных приемных семей.

Как пояснили в ведомстве, данная мера направлена на обеспечение более благоприятных условий для детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь таких детей будут устраивать не в интернатные учреждения, а непосредственно в профессиональные приемные семьи. Предполагается, что это позволит обеспечить им индивидуальный уход и воспитание в домашних условиях.

Согласно правилам, каждая такая семья сможет одновременно воспитывать до четырех детей. При этом государство будет выплачивать ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка, а также вознаграждение самому приемному родителю.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в министерстве просвещения сообщили, что размер ежемесячного пособия на содержание одного ребенка составит 10 месячных расчетных показателей (МРП) – это 39 320 тенге в 2025 году. Кроме того, профессиональным родителям будет начисляться ежемесячная оплата их услуг в размере 75 МРП, что составляет 294 900 тенге на одного родителя.

Таким образом, если в профессиональной приемной семье будут проживать четверо детей, на их содержание будет выплачиваться 157 280 тенге в месяц. При условии, что в семье участвуют оба родителя, общий размер оплаты их услуг составит 589 800 тенге в месяц.

В министерстве пояснили, что средства, выплачиваемые на детей, предназначены для обеспечения их основных потребностей: приобретения одежды, продуктов питания, школьных принадлежностей и других необходимых товаров и услуг.

Стоит напомнить, что законопроект, вводящий понятие «профессиональная приемная семья», был презентован в Мажилисе еще в октябре 2023 года. Тогда вице-министр просвещения Едил Оспан сообщал, что государство будет выплачивать по 10 МРП на каждого ребенка – тогда это составляло 34 500 тенге. Этот показатель вызвал оживленные обсуждения среди депутатов, поскольку сумма оказалась ниже действующего на тот момент прожиточного минимума.