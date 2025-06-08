Минимальные цены на сигареты могут повысить в Казахстане

Министерство финансов РК разработало проект приказа о повышении минимальной розничной цены на сигареты и изделия с нагреваемым табаком. Документ вынесен на общественное обсуждение, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ .

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Минимальные розничные цены на табачную продукцию в Казахстане могут быть увеличены – соответствующий проект приказа опубликован Министерством финансов на портале «Открытые НПА». Речь идёт о сигаретах с фильтром и без, папиросах, сигариллах, а также изделиях с нагреваемым табаком.

В пояснении к документу указывается, что целью инициативы является обеспечение устойчивой налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Кроме того, планируемые изменения направлены на достижение целей в области здравоохранения, включая сокращение потребления табака и уровня табакокурения среди населения Казахстана.

Проект приказа доступен для общественного обсуждения до 19 июня. После завершения этапа публичного рассмотрения документ может быть принят и вступить в силу в установленном порядке.

Напомним, ранее в стране уже неоднократно пересматривались минимальные цены на сигареты. Так, с 1 января 2025 года минимальная розничная стоимость одной пачки сигарет составляет 870 тенге. В 2024 году цена повышалась дважды: в начале года до 770 тенге, а затем, с 15 июля, – до 820 тенге.

Как сообщалось ранее, повышение цен на табачные изделия привело к росту финансовой нагрузки на курящих граждан. Одновременно с этим в 2025 году увеличились и административные штрафы за курение в неположенных местах. Согласно действующему законодательству, за подобное нарушение предусмотрено взыскание в размере от 15 до 20 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно суммам от 58 980 до 69 000 тенге.