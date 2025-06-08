18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.06.2025, 12:40

Минимальные цены на сигареты могут повысить в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 058

Министерство финансов РК разработало проект приказа о повышении минимальной розничной цены на сигареты и изделия с нагреваемым табаком. Документ вынесен на общественное обсуждение, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Минимальные розничные цены на табачную продукцию в Казахстане могут быть увеличены – соответствующий проект приказа опубликован Министерством финансов на портале «Открытые НПА». Речь идёт о сигаретах с фильтром и без, папиросах, сигариллах, а также изделиях с нагреваемым табаком.

В пояснении к документу указывается, что целью инициативы является обеспечение устойчивой налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий. Кроме того, планируемые изменения направлены на достижение целей в области здравоохранения, включая сокращение потребления табака и уровня табакокурения среди населения Казахстана.

Проект приказа доступен для общественного обсуждения до 19 июня. После завершения этапа публичного рассмотрения документ может быть принят и вступить в силу в установленном порядке.

Напомним, ранее в стране уже неоднократно пересматривались минимальные цены на сигареты. Так, с 1 января 2025 года минимальная розничная стоимость одной пачки сигарет составляет 870 тенге. В 2024 году цена повышалась дважды: в начале года до 770 тенге, а затем, с 15 июля, – до 820 тенге.

Как сообщалось ранее, повышение цен на табачные изделия привело к росту финансовой нагрузки на курящих граждан. Одновременно с этим в 2025 году увеличились и административные штрафы за курение в неположенных местах. Согласно действующему законодательству, за подобное нарушение предусмотрено взыскание в размере от 15 до 20 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно суммам от 58 980 до 69 000 тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…