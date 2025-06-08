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08.06.2025, 14:47

Кто стал новым министром обороны Казахстана

Новости Казахстана 0 797

Президент РК Касым-Жомарт Токаев ү июн подписал указ о назначении Даурена Косанова министром обороны страны, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: министерство обороны РК
Фото: министерство обороны РК

Даурен Жуматаевич Косанов официально назначен министром обороны Республики Казахстан. Соответствующий указ был подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым 8 июня 2025 года и опубликован на сайте Акорды. В документе указано, что Косанов освобожден от ранее занимаемой должности.

Новый глава оборонного ведомства родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокурского района Павлодарской области. Он имеет профильное военное образование: в 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков, в 2005 году – Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, а в 2013 году – Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Даурен Косанов начал службу в Ушаральском истребительном полку, позже был командиром эскадрильи Су-27 в Талдыкоргане. Затем занимал должности начальника штаба Карагандинской авиабазы и командира Шымкентской авиабазы.

С 2013 по 2019 год он возглавлял Военно-воздушные силы Сил воздушной обороны Вооружённых сил Казахстана. В период с 2019 по 2022 год занимал должность директора Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

Косанов 29 декабря 2022 года был назначен на пост главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооружённых сил РК. В сентябре 2024 года он стал заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны.

За годы службы Даурен Косанов удостоен ряда государственных наград, включая орден «Даңқ» II степени, медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін», а также юбилейные награды.

Назначение Косанова на пост министра обороны произошло после того, как Президент Казахстана освободил от занимаемой должности Руслана Жаксылыкова, возглавлявшего ведомство с 19 января 2022 года.

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