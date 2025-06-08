Ожесточенная драка пьяных мужчин попала на видео в Павлодаре

В Павлодаре между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошёл конфликт, переросший в драку – полиция начала расследование, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: кадр из видео t.me/kabyltayev

В одном из дворов города Павлодара вспыхнул конфликт между мужчинами, который завершился дракой. По информации департамента полиции Павлодарской области, инцидент произошёл на улице Осипенко.

Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале Kabyltayev. На кадрах видно, как несколько мужчин вступают в физическую схватку, при этом в их руках находятся предметы, визуально напоминающие палки или ножи.

Пресс-служба полиции сообщила, что ссора возникла между участниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на агрессивное поведение, пострадавших в результате драки не зафиксировано.

Правоохранители установили личности всех участников, задержали их и доставили в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Полицейские продолжают работу по документированию инцидента.