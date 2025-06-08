18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.06.2025, 16:38

Сколько стоят путевки в детские лагеря по регионам Казахстана

Новости Казахстана 0 411

Цены на летний отдых детей в Казахстане сильно различаются в зависимости от региона, типа лагеря и формы собственности. Стоимость путевки может варьироваться от 15 тысяч до 350 тысяч тенге. В некоторых случаях дети могут отдохнуть бесплатно — за счёт государства или крупных компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

 

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Лагеря при школах — самый доступный вариант

Часто летний досуг организуют на базе школ. В таких случаях родители оплачивают, как правило, только питание, а вся программа — от игр до развлекательных мероприятий — включена. Один сезон обычно длится 15 дней. Однако возможны дополнительные расходы: на музеи, кино или экскурсии вне школы родителям приходится выделять средства отдельно.

Что с ценами в загородных лагерях

Загородные лагеря расположены за пределами городов и предлагают более насыщенную программу. Цены в них, как правило, выше, особенно в частных учреждениях. Ниже приведены средние расценки за 10-дневную смену:

Доступные регионы

  • Карагандинская область — от 15 до 75 тыс. тенге. Дети из социально уязвимых семей отдыхают бесплатно. Частные лагеря получают поддержку от корпорации Qarmet.

  • Костанайская область — от 18 тыс. тенге.

  • Атырауская и Западно-Казахстанская области — от 25 тыс. тенге за смену.

  • Северо-Казахстанская область — от 35 до 60 тыс. тенге.

  • Павлодарская область — от 36 до 125 тыс. тенге. Самые дорогие путевки — в оздоровительный центр в Баянаульском районе.

Средний ценовой сегмент

  • Акмолинская и Кызылординская области — от 40 тыс. тенге. Иногда транспорт до лагеря оплачивается отдельно.

  • Восточно-Казахстанская область — от 45 до 132 тыс. тенге.

  • Алматинская область — от 50 до 350 тыс. тенге. Самая высокая цена — в элитном частном языковом лагере на природе.

Где отдых обходится дороже всего

  • Туркестанская область — от 60 до 100 тыс. тенге.

  • Жамбылская область — в среднем 63 тыс. тенге.

  • Актюбинская область — от 70 тыс. тенге. Здесь отсутствуют государственные лагеря, отдых организуют исключительно частные структуры. Однако дети сотрудников нефтяных компаний получают путевки бесплатно — эта практика действует и в других регионах с крупными работодателями.

  • Область Абай — от 75 до 100 тыс. тенге.

  • Мангистауская область — лидирует по стоимости: от 150 до 180 тыс. тенге. Здесь представлены только частные лагеря.

Улытауская область — исключение

В Улытауском регионе нет собственных лагерей. Однако компания «Казахмыс» организует отдых детей за пределами области, полностью покрывая расходы на путевки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…