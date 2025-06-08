Сколько стоят путевки в детские лагеря по регионам Казахстана

Цены на летний отдых детей в Казахстане сильно различаются в зависимости от региона, типа лагеря и формы собственности. Стоимость путевки может варьироваться от 15 тысяч до 350 тысяч тенге. В некоторых случаях дети могут отдохнуть бесплатно — за счёт государства или крупных компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Лагеря при школах — самый доступный вариант

Часто летний досуг организуют на базе школ. В таких случаях родители оплачивают, как правило, только питание, а вся программа — от игр до развлекательных мероприятий — включена. Один сезон обычно длится 15 дней. Однако возможны дополнительные расходы: на музеи, кино или экскурсии вне школы родителям приходится выделять средства отдельно.

Что с ценами в загородных лагерях

Загородные лагеря расположены за пределами городов и предлагают более насыщенную программу. Цены в них, как правило, выше, особенно в частных учреждениях. Ниже приведены средние расценки за 10-дневную смену:

Доступные регионы

Карагандинская область — от 15 до 75 тыс. тенге. Дети из социально уязвимых семей отдыхают бесплатно. Частные лагеря получают поддержку от корпорации Qarmet.

Костанайская область — от 18 тыс. тенге.

Атырауская и Западно-Казахстанская области — от 25 тыс. тенге за смену.

Северо-Казахстанская область — от 35 до 60 тыс. тенге.

Павлодарская область — от 36 до 125 тыс. тенге. Самые дорогие путевки — в оздоровительный центр в Баянаульском районе.

Средний ценовой сегмент

Акмолинская и Кызылординская области — от 40 тыс. тенге. Иногда транспорт до лагеря оплачивается отдельно.

Восточно-Казахстанская область — от 45 до 132 тыс. тенге.

Алматинская область — от 50 до 350 тыс. тенге. Самая высокая цена — в элитном частном языковом лагере на природе.

Где отдых обходится дороже всего

Туркестанская область — от 60 до 100 тыс. тенге.

Жамбылская область — в среднем 63 тыс. тенге.

Актюбинская область — от 70 тыс. тенге. Здесь отсутствуют государственные лагеря, отдых организуют исключительно частные структуры. Однако дети сотрудников нефтяных компаний получают путевки бесплатно — эта практика действует и в других регионах с крупными работодателями.

Область Абай — от 75 до 100 тыс. тенге.

Мангистауская область — лидирует по стоимости: от 150 до 180 тыс. тенге. Здесь представлены только частные лагеря.

Улытауская область — исключение

В Улытауском регионе нет собственных лагерей. Однако компания «Казахмыс» организует отдых детей за пределами области, полностью покрывая расходы на путевки.