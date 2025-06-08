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08.06.2025, 17:38

Казахстанец погиб под колёсами трактора из-за нарушения техники безопасности

Новости Казахстана 0 496

На полевой дороге близ Державинска мужчина пренебрег техникой безопасности и попал под колеса трактора, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Трагедия произошла в Акмолинской области на полевой дороге, расположенной в двух километрах от города Державинска. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием колесного трактора-погрузчика марки Lunking погиб мужчина.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение техники безопасности. Несмотря на то, что кабина трактора рассчитана лишь на одного человека, пассажир разместился на кассетах фильтра. Во время движения он потерял равновесие, выпал из кабины и оказался под задним колесом машины. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что водитель трактора находился в трезвом состоянии. В рамках произошедшего начато досудебное расследование по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трактор был изъят и помещён на специализированную стоянку.

Правоохранительные органы продолжают проведение следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.

Полиция также напомнила о необходимости строгого соблюдения норм безопасности при эксплуатации спецтехники.

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