В Казахстане просят разрешить шторки на передние стекла автомобилей

Казахстанцы просят разрешить установку съемных шторок на передние боковые стекла автомобилей в светлое время суток, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay

Житель Казахстана Нурлан Каримов выступил с инициативой, касающейся правил эксплуатации автомобилей в весенне-летний период. Он разместил петицию на сайте Epetition.kz с обращением к Министерству внутренних дел Республики Казахстан, в которой просит разрешить установку съемных автошторок на передние боковые стекла машин в дневное время.

Согласно содержанию обращения, автор предлагает разрешить временное использование шторок с утра до вечера, подчеркнув, что они легко устанавливаются и демонтируются за 10-20 секунд. По мнению Каримова, это решение не представляет угрозы безопасности дорожного движения, поскольку в тёмное время суток использование шторок будет запрещено.

Просим разрешить временно устанавливать съёмные шторки на передних боковых стеклах автомобилей всех типов в дневное время, с утра до вечера, в весенне-летний период, - говорится в тексте петиции.

На момент публикации материал набрал более 130 подписей из необходимых 50 тысяч.

Стоит отметить, что ранее в мае текущего года депутат Мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол. Он отметил, что подобная мера может не только улучшить комфорт автомобилистов, но и принести значительные доходы в бюджет – по его подсчетам, свыше 50 миллиардов тенге в год.