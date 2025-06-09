В какие министерства казахстанцы обращаются чаще всего

В министерстве культуры и информации РК рассказали, в какие ведомства казахстанцы обращаются чаще всего, передает Lada.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан .

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В 2024 году казахстанцы направили в государственные органы 604 613 информационных запросов, что в два раза превышает показатель предыдущего года, говорится в отчёте министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Согласно данным отчёта, наибольшее количество обращений пришлось на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (минцифры) – 26% от общего числа. На втором месте оказалось министерство внутренних дел (МВД), на его долю пришлось 16,8% запросов. Министерство финансов получило 10,6% от всех обращений граждан.

Также в документе содержится информация о нарушениях в сфере доступа к информации. В 2024 году было зафиксировано шесть случаев неправомерных отказов государственных органов в предоставлении общедоступной информации.

Отдельное внимание в отчёте уделено обращениям граждан в местные исполнительные органы. Согласно графику, чаще всего с запросами обращались жители столицы – Астаны. Наименьшее количество запросов было зафиксировано от жителей Улытауской области.