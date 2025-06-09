Чемоданы по 1091 тенге: вокруг алматинского аэропорта вспыхнул новый ажиотаж

В интернете вновь распространяются объявления о якобы распродаже забытых чемоданов пассажиров Международного аэропорта Алматы. Администрация воздушной гавани официально прокомментировала ситуацию и предупредила казахстанцев о мошенничестве, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: chemodan-kupit.ru

Распродажа по 1091 тенге — фейк

Недавние сообщения в социальных сетях и мессенджерах гласили, что в аэропорту южной столицы якобы началась распродажа утерянных чемоданов. Указывалось, что каждый чемодан можно приобрести всего за 1091 тенге. Эти публикации быстро набрали популярность, особенно из-за привлекательной цены.

Официальная реакция аэропорта

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы опровергла эту информацию. В заявлении подчеркивается, что ни распродажи, ни аукционы по реализации забытых или утерянных вещей в аэропорту не проводятся.

«Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода», — говорится в сообщении.

Опасность фейковых ссылок

Особое внимание в аэропорту обратили на опасность перехода по ссылкам, сопровождающим подобные объявления. Многие из них ведут на фейковые или фишинговые сайты, созданные с целью кражи персональных данных или обмана пользователей.

Призыв к бдительности

Администрация аэропорта призвала граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации мошенников: