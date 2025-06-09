Как в Казахстане правильно рассчитать отпускные и куда обращаться при нарушениях

С наступлением лета начинается активный сезон отпусков, и многих казахстанцев интересует, как правильно рассчитать отпускные выплаты. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как это сделать и что делать в случае нарушений со стороны работодателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Право на отпуск гарантировано законом

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, каждый работодатель обязан ежегодно предоставлять своим сотрудникам оплачиваемый трудовой отпуск. Это обязательство действует вне зависимости от формы собственности предприятия.

Как рассчитываются отпускные

Размер отпускных определяется исходя из средней заработной платы работника за определённый период. Алгоритм расчета закреплён в Правилах, утвержденных в 2015 году.

Порядок расчета:

Определяется расчетный период — это 12 месяцев, предшествующих началу отпуска. Если сотрудник проработал менее года, учитывается фактически отработанное время. Считается среднедневной (или почасовой) заработок: Для этого суммарную зарплату за расчетный период делят на количество рабочих дней или часов в этом же периоде. Рассчитывается сумма отпускных: Учитываются только те рабочие дни или часы , которые приходятся на отпускной период.

При этом отпуск предоставляется в календарных днях, но оплата производится только за рабочие.

Срок выплаты отпускных:

Не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска .

Если отпуск предоставляется вне графика, то отпускные выплачиваются не позднее трех рабочих дней с момента начала отпуска.

Что делать, если отпускные не выплачены вовремя

При нарушении сроков выплаты отпускных граждане имеют право обратиться в Комитет государственной инспекции труда при Министерстве труда РК.

Как подать жалобу:

Если речь идет о конкретной компании, жалобу следует направить в территориальный департамент государственной инспекции труда по месту регистрации работодателя.

Специалисты ведомства могут инициировать проверку и принять меры в защиту трудовых прав заявителя.

Ответственность за задержку или невыплату отпускных

За нарушение трудового законодательства в части выплаты отпускных предусмотрены административные санкции, установленные статьей 87 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Размеры штрафов в 2025 году:

Для должностных лиц — 30 МРП (117 960 тенге);

Для субъектов малого бизнеса — 60 МРП (235 920 тенге);

Для субъектов среднего бизнеса — 100 МРП (393 200 тенге);

Для субъектов крупного бизнеса — 150 МРП (589 800 тенге).

Особенности отпусков для беременных и родителей

Работодатель обязан предоставлять отдельные виды отпусков работникам в связи с рождением или усыновлением ребёнка.

Виды отпусков:

По беременности и родам;

Для усыновивших (удочеривших) новорожденного ребенка;

Без сохранения заработной платы — по уходу за ребёнком до достижения им трехлетнего возраста.

Право на отпуск по уходу за ребёнком имеют:

Мать или отец (по выбору родителей);

Родитель, воспитывающий ребенка в одиночку;

Родственник, фактически занимающийся воспитанием ребенка, оставшегося без попечения родителей;

Опекун или лицо, усыновившее новорожденного.

Отпуск по уходу за ребёнком можно использовать: