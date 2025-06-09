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09.06.2025, 07:51

"Өз адамдары" в действии: Илона Маска назвали казахом

Новости Казахстана 0 850

Казахстанский писатель Рустем Амангельды в шутливом тоне назвал Илона Маска казахом. Поводом для такой ироничной "национализации" стал пристальный взгляд на семейные связи в бизнес-империи одного из самых влиятельных предпринимателей мира. По мнению Амангельды, структура клана Масков подозрительно напоминает хорошо знакомую казахам модель: «все друг другу родня» и «все друг друга продвигают», сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Илон Маск Фото: Dennis Van Tine / ZUMA Press / Global Look Press)
Илон Маск Фото: Dennis Van Tine / ZUMA Press / Global Look Press)

Кто есть кто в семье Масков

Амангельды, словно составляя семейную шежіре (родословную), описал, как близкие родственники Маска оказались в ключевых точках его деловых проектов. Вот основные фигуры, фигурирующие в «семейной карте»:

  • Кимбал Маск — младший брат миллиардера. Он входит в советы директоров Tesla и SpaceX, а также является известным ресторатором и инвестором. По словам Амангельды, именно через него Илон «ведет дела», используя его как доверенное лицо.

  • Тоска Маск — младшая сестра. Продюсер и режиссер независимого кино. Финансирование ее проектов, как отмечают зарубежные СМИ, нередко происходило при содействии Кимбала, что делает семейное партнерство еще более очевидным.

  • Линдон и Питер Рив — двоюродные братья. Они стали сооснователями компании SolarCity, занимающейся солнечной энергетикой. В 2016 году Маск выкупил их бизнес за $2,6 млрд, несмотря на его убытки. Сделка вызвала волну недовольства среди акционеров Tesla, но суд впоследствии не обнаружил нарушений.

  • Джеймс и Эндрю Маск — другие двоюродные братья. После приобретения Илоном социальной сети Twitter (ныне X) они заняли руководящие посты в компании.

Почему это кажется таким «казахским»

По мнению писателя, такая модель управления, где ключевые позиции занимают исключительно «өз адамдары» (свои люди), напоминает классическую казахскую систему принятия решений в ауле, только в глобальном масштабе.
Здесь — не делегирование полномочий, а укрепление доверенного круга: бизнес, власть и даже культура — всё в руках проверенных родственников.

Семейственность как повод для критики

Маск не раз становился объектом критики за чрезмерную опору на родственные связи. Самым громким примером стала покупка SolarCity, которую некоторые акционеры Tesla сочли проявлением конфликта интересов. Однако суд в 2022 году отклонил иск, не найдя в действиях бизнесмена нарушений закона.

После покупки Twitter ситуация повторилась: Маск оперативно начал собирать в новой команде тех, кому доверяет — будь то родственники, инвесторы или старые друзья.

Итог

Ироничное замечание казахстанского писателя отсылает к универсальному явлению, которое можно встретить в самых разных культурах. Однако в случае с Илоном Маском масштабы «семейственности» действительно впечатляют. И, быть может, Амангельды был не так уж далек от истины, увидев в предпринимателе черты типичного казаха: своих не бросает, и доверяет только своим.

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