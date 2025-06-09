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09.06.2025, 08:44

МВД и КНБ накрыли сеть по продаже персональных данных казахстанцев: задержано более 140 человек

Новости Казахстана 0 772

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности провели масштабную спецоперацию по пресечению нелегальной торговли персональными данными граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как работала схема

По данным МВД, преступная группа осуществляла незаконный доступ к государственным базам данных и передавала полученную информацию через Telegram-каналы. Среди получателей — частные лица и коллекторские компании.

«Задержаны свыше 140 человек, включая владельцев компаний и администраторов каналов», — сообщил Жандос Сүйінбай, начальник департамента по противодействию киберпреступности.

Изъято оборудование и арестованы организаторы

В рамках обысков в офисах коллекторских компаний изъяты более 400 единиц техники, включая компьютеры и электронные устройства. На данный момент арестовано пятеро ключевых фигурантов. Следствие продолжается.

Возбуждены уголовные дела по следующим статьям:

  • Ст. 205 ч.3 УК РК — неправомерный доступ к информации;

  • Ст. 147 ч.5 УК РК — нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных;

  • Ст. 211 ч.3 УК РК — незаконное распространение электронных ресурсов с ограниченным доступом.

Повторяющиеся утечки и рекомендации Минцифры

Это не первая крупная утечка персональных данных в Казахстане. В 2024 году были зафиксированы несколько подобных инцидентов. По данным Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), данные граждан нередко становятся товаром на «теневом рынке», где их цена варьируется от 100 до 50 тысяч долларов.

Руководитель ЦАРКА Олжас Сатиев заявил, что в большинстве случаев граждане сами допускают утечки, пренебрегая базовыми правилами кибербезопасности.

Как защитить свои данные: советы Минцифры

Министерство цифрового развития рекомендует соблюдать следующие меры:

  • Используйте уникальные и сложные пароли для разных аккаунтов;

  • Регулярно обновляйте программное обеспечение на всех устройствах;

  • Не открывайте подозрительные ссылки и не отвечайте на сомнительные сообщения;

  • Установите антивирусное ПО;

  • Не передавайте личную информацию сомнительным сайтам и приложениям;

  • Включайте двухфакторную аутентификацию;

  • Проверьте настройки конфиденциальности в соцсетях и мессенджерах.

Новый инструмент для самопроверки

С недавних пор в приложении eGov Mobile появилась возможность отслеживать, кто и когда получал доступ к вашим персональным данным. Это позволяет оперативно отреагировать на возможную утечку.

 

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