МВД и КНБ накрыли сеть по продаже персональных данных казахстанцев: задержано более 140 человек

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности провели масштабную спецоперацию по пресечению нелегальной торговли персональными данными граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД, преступная группа осуществляла незаконный доступ к государственным базам данных и передавала полученную информацию через Telegram-каналы. Среди получателей — частные лица и коллекторские компании.
«Задержаны свыше 140 человек, включая владельцев компаний и администраторов каналов», — сообщил Жандос Сүйінбай, начальник департамента по противодействию киберпреступности.
В рамках обысков в офисах коллекторских компаний изъяты более 400 единиц техники, включая компьютеры и электронные устройства. На данный момент арестовано пятеро ключевых фигурантов. Следствие продолжается.
Возбуждены уголовные дела по следующим статьям:
Ст. 205 ч.3 УК РК — неправомерный доступ к информации;
Ст. 147 ч.5 УК РК — нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных;
Ст. 211 ч.3 УК РК — незаконное распространение электронных ресурсов с ограниченным доступом.
Это не первая крупная утечка персональных данных в Казахстане. В 2024 году были зафиксированы несколько подобных инцидентов. По данным Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), данные граждан нередко становятся товаром на «теневом рынке», где их цена варьируется от 100 до 50 тысяч долларов.
Руководитель ЦАРКА Олжас Сатиев заявил, что в большинстве случаев граждане сами допускают утечки, пренебрегая базовыми правилами кибербезопасности.
Министерство цифрового развития рекомендует соблюдать следующие меры:
Используйте уникальные и сложные пароли для разных аккаунтов;
Регулярно обновляйте программное обеспечение на всех устройствах;
Не открывайте подозрительные ссылки и не отвечайте на сомнительные сообщения;
Установите антивирусное ПО;
Не передавайте личную информацию сомнительным сайтам и приложениям;
Включайте двухфакторную аутентификацию;
Проверьте настройки конфиденциальности в соцсетях и мессенджерах.
С недавних пор в приложении eGov Mobile появилась возможность отслеживать, кто и когда получал доступ к вашим персональным данным. Это позволяет оперативно отреагировать на возможную утечку.
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