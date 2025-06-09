Минобразования опубликовало календарь поступления: ключевые даты для абитуриентов

Министерство науки и высшего образования РК опубликовало официальный график приемной кампании на 2025–2026 учебный год. Абитуриентам рекомендовано внимательно изучить даты, чтобы не упустить возможность подать документы и участвовать в конкурсе на образовательные гранты, сообщает Lada.kz

Фото: academynsm.ru

Сроки основного ЕНТ

Главный этап Единого национального тестирования проходит с 16 мая по 7 июля 2025 года. Именно результаты этого теста учитываются при поступлении в вузы страны.

Прием документов в университеты

Официальный прием заявлений от поступающих стартует 20 июня и завершится 25 августа. В этот период можно подать документы в выбранные высшие учебные заведения.

Экзамены для педагогов и медиков

Для абитуриентов, планирующих обучение по направлениям:

«Педагогические науки»

«Здравоохранение»

предусмотрены специальные экзамены. Они будут проводиться с 20 июня по 20 августа, а для участия в конкурсе на гранты — до 20 июля.

Творческие экзамены

Будущие студенты, поступающие на творческие специальности, должны помнить о двух этапах:

Подача заявлений — с 20 июня по 10 июля (для конкурса на гранты — до 7 июля );

Прохождение самих экзаменов — с 7 по 15 июля (для участия в конкурсе — до 20 июля).

Конкурс на образовательные гранты

Заявки на участие в конкурсе на получение грантов принимаются с 13 по 20 июля.

Официальный список победителей будет опубликован до 10 августа.

Рекомендации от МНВО

Пресс-служба министерства советует следить за обновлениями на официальных ресурсах вузов и на сайте Министерства, чтобы не пропустить изменения в сроках и правилах.

«Не упустите важные даты! Актуальная информация – на сайтах учебных заведений», – подчеркнули в ведомстве.

Результаты ЕНТ: сколько абитуриентов преодолели порог

По данным Национального центра тестирования от 2 июня 2025 года, 66,8% участников основного ЕНТ успешно набрали пороговые баллы, необходимые для участия в конкурсе на образовательные программы.