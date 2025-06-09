18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.5
580.66
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.06.2025, 10:26

В ЕАЭС сравнили рост зарплат: Казахстан — на последнем месте

Новости Казахстана 0 593

Реальные доходы казахстанцев растут медленнее всех в Евразийском экономическом союзе. Несмотря на двузначный номинальный прирост, с учетом инфляции покупательная способность выросла всего на 1,2% — это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Номинальная зарплата выросла, но это почти не ощутимо

По данным первого квартала 2025 года, средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 423 133 тенге. В годовом выражении этот показатель вырос на 10,7%, однако по сравнению с последним кварталом 2024 года зафиксировано снижение на 2,7%.

Однако эксперты напоминают: номинальный рост не отражает реального положения дел, ведь он не учитывает инфляцию. Когда рост цен в стране превышает темпы увеличения зарплат, фактический уровень жизни остается прежним или даже снижается.

Реальный рост составил лишь 1,2% – это антирекорд в ЕАЭС

С учетом инфляции, реальный рост заработной платы в Казахстане составил всего 1,2%, что стало худшим результатом среди всех стран ЕАЭС, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Для сравнения:

  • Беларусь – рост на 12,1%

  • Кыргызстан – на 10,7%

  • Россия – на 3,4%

  • Армения – на 3,1%

В пересчете на доллары — снижение доходов

Казахстан по-прежнему входит в число стран ЕАЭС с высокими зарплатами, уступая только России. Однако в долларовом эквиваленте ситуация выглядит не столь оптимистично — из-за ослабления тенге в первом квартале 2025 года фактические доходы снизились.

Сравнение среднемесячных зарплат по странам ЕАЭС:

  • Россия – 992 доллара

  • Казахстан – 829 долларов

  • Армения – 756 долларов

  • Беларусь – 754 доллара

  • Кыргызстан – 462 доллара

Таким образом, казахстанцы в среднем зарабатывают больше, чем их соседи по союзу (кроме россиян), но ослабление нацвалюты нивелирует эти преимущества на международной арене.

Заключение: рост на бумаге, а не в кармане

Хотя официальная статистика фиксирует рост заработных плат, он почти не ощущается на бытовом уровне. Рост цен съедает большую часть прибавки, а снижение курса тенге дополнительно обесценивает доходы в пересчете на валюту. Эксперты подчеркивают: важнее не только размер заработной платы, но и ее реальная покупательная способность — по этому показателю Казахстан в первом квартале 2025 года оказался в аутсайдерах ЕАЭС.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…