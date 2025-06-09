В ЕАЭС сравнили рост зарплат: Казахстан — на последнем месте

Реальные доходы казахстанцев растут медленнее всех в Евразийском экономическом союзе. Несмотря на двузначный номинальный прирост, с учетом инфляции покупательная способность выросла всего на 1,2% — это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным первого квартала 2025 года, средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 423 133 тенге. В годовом выражении этот показатель вырос на 10,7%, однако по сравнению с последним кварталом 2024 года зафиксировано снижение на 2,7%.
Однако эксперты напоминают: номинальный рост не отражает реального положения дел, ведь он не учитывает инфляцию. Когда рост цен в стране превышает темпы увеличения зарплат, фактический уровень жизни остается прежним или даже снижается.
С учетом инфляции, реальный рост заработной платы в Казахстане составил всего 1,2%, что стало худшим результатом среди всех стран ЕАЭС, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Для сравнения:
Беларусь – рост на 12,1%
Кыргызстан – на 10,7%
Россия – на 3,4%
Армения – на 3,1%
Казахстан по-прежнему входит в число стран ЕАЭС с высокими зарплатами, уступая только России. Однако в долларовом эквиваленте ситуация выглядит не столь оптимистично — из-за ослабления тенге в первом квартале 2025 года фактические доходы снизились.
Сравнение среднемесячных зарплат по странам ЕАЭС:
Россия – 992 доллара
Казахстан – 829 долларов
Армения – 756 долларов
Беларусь – 754 доллара
Кыргызстан – 462 доллара
Таким образом, казахстанцы в среднем зарабатывают больше, чем их соседи по союзу (кроме россиян), но ослабление нацвалюты нивелирует эти преимущества на международной арене.
Хотя официальная статистика фиксирует рост заработных плат, он почти не ощущается на бытовом уровне. Рост цен съедает большую часть прибавки, а снижение курса тенге дополнительно обесценивает доходы в пересчете на валюту. Эксперты подчеркивают: важнее не только размер заработной платы, но и ее реальная покупательная способность — по этому показателю Казахстан в первом квартале 2025 года оказался в аутсайдерах ЕАЭС.
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