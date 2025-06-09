В ЕАЭС сравнили рост зарплат: Казахстан — на последнем месте

Реальные доходы казахстанцев растут медленнее всех в Евразийском экономическом союзе. Несмотря на двузначный номинальный прирост, с учетом инфляции покупательная способность выросла всего на 1,2% — это самый низкий показатель среди стран ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Номинальная зарплата выросла, но это почти не ощутимо

По данным первого квартала 2025 года, средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 423 133 тенге. В годовом выражении этот показатель вырос на 10,7%, однако по сравнению с последним кварталом 2024 года зафиксировано снижение на 2,7%.

Однако эксперты напоминают: номинальный рост не отражает реального положения дел, ведь он не учитывает инфляцию. Когда рост цен в стране превышает темпы увеличения зарплат, фактический уровень жизни остается прежним или даже снижается.

Реальный рост составил лишь 1,2% – это антирекорд в ЕАЭС

С учетом инфляции, реальный рост заработной платы в Казахстане составил всего 1,2%, что стало худшим результатом среди всех стран ЕАЭС, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Для сравнения:

Беларусь – рост на 12,1%

Кыргызстан – на 10,7%

Россия – на 3,4%

Армения – на 3,1%

В пересчете на доллары — снижение доходов

Казахстан по-прежнему входит в число стран ЕАЭС с высокими зарплатами, уступая только России. Однако в долларовом эквиваленте ситуация выглядит не столь оптимистично — из-за ослабления тенге в первом квартале 2025 года фактические доходы снизились.

Сравнение среднемесячных зарплат по странам ЕАЭС:

Россия – 992 доллара

Казахстан – 829 долларов

Армения – 756 долларов

Беларусь – 754 доллара

Кыргызстан – 462 доллара

Таким образом, казахстанцы в среднем зарабатывают больше, чем их соседи по союзу (кроме россиян), но ослабление нацвалюты нивелирует эти преимущества на международной арене.

Заключение: рост на бумаге, а не в кармане

Хотя официальная статистика фиксирует рост заработных плат, он почти не ощущается на бытовом уровне. Рост цен съедает большую часть прибавки, а снижение курса тенге дополнительно обесценивает доходы в пересчете на валюту. Эксперты подчеркивают: важнее не только размер заработной платы, но и ее реальная покупательная способность — по этому показателю Казахстан в первом квартале 2025 года оказался в аутсайдерах ЕАЭС.