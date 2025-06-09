Разбил машину — остался ни с чем: почему страховые выплаты не доходят до казахстанцев

В Казахстане разгорелся спор между автовладельцем и страховой компанией по вопросу размера страховой выплаты. Мужчина, оформивший добровольную страховку на свое транспортное средство, остался недоволен суммой, предложенной страховщиком. После отказов в судах первой и апелляционной инстанций он обратился в Конституционный суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Как уточнили в пресс-службе Конституционного суда, заявитель поставил под сомнение соответствие Конституции пункта 35 нормативного постановления Верховного суда. Этот пункт регулирует споры по страховым случаям, в частности – порядок получения выплат, если застрахованное имущество находится в залоге.
По мнению мужчины, действующая норма ущемляет его права как страхователя.
Однако суд пришел к иному выводу. В официальном заявлении отмечается:
«Права граждан не нарушаются. Пункт 35 основан на положениях Гражданского кодекса и лишь разъясняет порядок распределения прав между залогодержателем и выгодоприобретателем».
Также суд подчеркнул, что заявитель имел возможность использовать все предусмотренные законодательством способы защиты:
подать иск в суд;
обратиться к страховому омбудсману;
обжаловать решения в апелляционной и кассационной инстанциях.
Страховые споры подобного рода касаются многих казахстанцев, особенно тех, чье имущество находится в залоге у банков.
Теперь официально разъяснено:
Законы и нормативные акты не нарушают прав граждан.
Если имущество застраховано, но находится в залоге, выплата может быть направлена залогодержателю, например, банку – это соответствует действующему законодательству.
Конституционный суд не занимается оценкой конкретных жизненных ситуаций и обстоятельств дел. Его задача – проверка законности и соответствия правовых норм Основному закону страны.
Решение, кто прав в том или ином споре, выносится исключительно судами общей юрисдикции.
Чтобы избежать подобных конфликтов, эксперты советуют учитывать следующие моменты:
Перед подписанием страхового полиса:
Уточните, кто указан выгодоприобретателем – вы или третья сторона (например, банк).
Ознакомьтесь с перечнем страховых случаев и условиями выплат.
Если автомобиль или имущество заложено, страховая компания вправе перечислить компенсацию залогодержателю. Это предусмотрено Гражданским кодексом.
Совет: ещё до подписания договора уточните у страховщика, кому будут перечислены средства в случае страхового случая.
Если вы считаете, что страховая занижает сумму или незаконно отказала в выплате:
Направьте письменную претензию в страховую компанию.
В случае отказа – обратитесь к страховому омбудсману. Это бесплатный способ досудебного урегулирования спора.
Если спор не решен мирно:
Подайте иск в суд первой инстанции.
При несогласии с решением – подайте апелляцию.
Далее – кассационная жалоба.
Запомните: Конституционный суд проверяет не действия компаний, а соответствие нормативных актов Конституции.
Если ваша цель – оспорить действия конкретной страховой компании, ваш путь начинается с обычных судов, а не с КС.
Комментарии0 комментарий(ев)