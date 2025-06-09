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09.06.2025, 11:54

Разбил машину — остался ни с чем: почему страховые выплаты не доходят до казахстанцев

Новости Казахстана 0 647

В Казахстане разгорелся спор между автовладельцем и страховой компанией по вопросу размера страховой выплаты. Мужчина, оформивший добровольную страховку на свое транспортное средство, остался недоволен суммой, предложенной страховщиком. После отказов в судах первой и апелляционной инстанций он обратился в Конституционный суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

 

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Повод обращения: пункт из нормативного постановления ВС

Как уточнили в пресс-службе Конституционного суда, заявитель поставил под сомнение соответствие Конституции пункта 35 нормативного постановления Верховного суда. Этот пункт регулирует споры по страховым случаям, в частности – порядок получения выплат, если застрахованное имущество находится в залоге.

По мнению мужчины, действующая норма ущемляет его права как страхователя.

Вердикт Конституционного суда

Однако суд пришел к иному выводу. В официальном заявлении отмечается:

«Права граждан не нарушаются. Пункт 35 основан на положениях Гражданского кодекса и лишь разъясняет порядок распределения прав между залогодержателем и выгодоприобретателем».

Также суд подчеркнул, что заявитель имел возможность использовать все предусмотренные законодательством способы защиты:

  • подать иск в суд;

  • обратиться к страховому омбудсману;

  • обжаловать решения в апелляционной и кассационной инстанциях.

Кто получит выплату: автовладелец или банк?

Страховые споры подобного рода касаются многих казахстанцев, особенно тех, чье имущество находится в залоге у банков.

Теперь официально разъяснено:

  • Законы и нормативные акты не нарушают прав граждан.

  • Если имущество застраховано, но находится в залоге, выплата может быть направлена залогодержателю, например, банку – это соответствует действующему законодательству.

Компетенция Конституционного суда: что важно понимать

Конституционный суд не занимается оценкой конкретных жизненных ситуаций и обстоятельств дел. Его задача – проверка законности и соответствия правовых норм Основному закону страны.

Решение, кто прав в том или ином споре, выносится исключительно судами общей юрисдикции.

Что важно знать каждому автовладельцу: 5 практических рекомендаций

Чтобы избежать подобных конфликтов, эксперты советуют учитывать следующие моменты:

1. Тщательно читайте договор страхования

Перед подписанием страхового полиса:

  • Уточните, кто указан выгодоприобретателем – вы или третья сторона (например, банк).

  • Ознакомьтесь с перечнем страховых случаев и условиями выплат.

2. Учитывайте статус залога

Если автомобиль или имущество заложено, страховая компания вправе перечислить компенсацию залогодержателю. Это предусмотрено Гражданским кодексом.

Совет: ещё до подписания договора уточните у страховщика, кому будут перечислены средства в случае страхового случая.

3. Не согласны с решением страховщика? Обратитесь к омбудсману

Если вы считаете, что страховая занижает сумму или незаконно отказала в выплате:

  • Направьте письменную претензию в страховую компанию.

  • В случае отказа – обратитесь к страховому омбудсману. Это бесплатный способ досудебного урегулирования спора.

4. Используйте все судебные инстанции

Если спор не решен мирно:

  • Подайте иск в суд первой инстанции.

  • При несогласии с решением – подайте апелляцию.

  • Далее – кассационная жалоба.

5. Конституционный суд — не первая инстанция

Запомните: Конституционный суд проверяет не действия компаний, а соответствие нормативных актов Конституции.

Если ваша цель – оспорить действия конкретной страховой компании, ваш путь начинается с обычных судов, а не с КС.

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