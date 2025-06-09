Установлены максимальные ставки по кредитам и займам в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком РК утвердили максимальные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) для различных видов кредитования. Новые нормы касаются как банков второго уровня, так и микрофинансовых организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Лимиты по банковским займам

Для банков второго уровня и финансовых организаций, имеющих право осуществлять отдельные виды банковских операций, введены следующие ограничения по ставкам:

Беззалоговые кредиты — не более 46% годовых ;

Заемы под залог — не выше 35% годовых ;

Ипотечные жилищные займы — ограничены 20% годовых.

Микрокредиты: ограничения и условия

Микрофинансовым организациям, выдающим микрозаймы, также установлены потолки по ГЭСВ:

Обычные микрокредиты — максимум 46% годовых ;

Краткосрочные микрокредиты (на срок до 45 календарных дней и в сумме, не превышающей сорокапятикратный месячный расчетный показатель) — ставка не должна превышать 0,3% в день, при этом годовая ставка не может быть более 179%.

Выдача краткосрочных микрокредитов допускается только при полном соответствии требованиям постановления правления Нацбанка. Документ определяет:

форму и содержание договора;

порядок заключения сделки;

обязательную информацию на первой странице (включая полную стоимость микрокредита и сумму переплаты);

требования к графику погашения займа.

Фиксация ставок на дату подписания договора

В документе отдельно подчеркивается: на момент подписания договора о банковском займе или микрокредите, а также при изменении ставки, комиссий или других условий, связанных с обслуживанием займа, ГЭСВ не должна превышать установленные пределы. Это правило действует и в случае введения новых сборов или комиссий.