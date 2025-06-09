Праздничный ужин в Казахстане закончился массовым отравлением

В Павлодаре зафиксировано массовое отравление гостей, посетивших одно из городских заведений. Инцидент произошёл после праздничного мероприятия, прошедшего в банкетном зале ресторана Bellagio , сообщает КазТАГ со ссылкой на региональное управление здравоохранения, передает Lada.kz

Фото: ru.telegram-store.com

Почти 30 пострадавших, 15 — в больнице

Согласно официальной информации, в инфекционное отделение областной больницы имени Г. Султанова обратились 29 человек с симптомами острой кишечной инфекции. Из них:

15 человек были госпитализированы ;

14 пациентов направлены на амбулаторное лечение.

Состояние — средней тяжести

Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. У пострадавших наблюдаются следующие симптомы:

признаки интоксикации;

диарея;

повышение температуры (гипертермический синдром).

Среди обратившихся за медицинской помощью — беременная женщина и ребёнок.

Праздник с печальными последствиями

Сообщается, что отравление произошло после проведения традиционного казахского праздника кыз узату — проводов невесты — в ресторане Bellagio. Сейчас специалисты выясняют источник и причину заражения. Ожидаются результаты эпидемиологического расследования.