Новостройки дорожают, а вторичка дешевеет: что происходит с рынком жилья в Казахстане

В мае 2025 года в Казахстане зафиксировано разнонаправленное движение цен на жилье. Согласно данным Бюро национальной статистики, в стране подешевело вторичное жилье и аренда, тогда как цены на первичную недвижимость, наоборот, продолжили рост, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: kamchatka.ldpr.ru

Цены на вторичное жилье снизились

По сравнению с апрелем 2025 года:

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 0,3% .

Стоимость аренды опустилась на 1,4%.

Несмотря на небольшое снижение за месяц, в годовом выражении наблюдается рост:

За год (по сравнению с маем 2024 года) вторичное жилье подорожало на 6,3%, достигнув 541,8 тыс. тенге за кв. м в среднем по стране.

Наибольший рост цен на вторичку за год:

Актобе: +17,6% (341,8 тыс. тенге/кв. м)

Павлодар: +13,3% (419,6 тыс. тенге/кв. м)

Атырау: +12,7% (482,7 тыс. тенге/кв. м)

В крупных городах динамика следующая:

Алматы: +12,9% (658,2 тыс. тенге/кв. м)

Астана: +2,2% (646,6 тыс. тенге/кв. м)

Шымкент: +2,8% (440 тыс. тенге/кв. м)

Снижение цен на вторичку зафиксировано:

Усть-Каменогорск: −3,4% (372,9 тыс. тенге/кв. м)

Караганда: −0,8% (386,1 тыс. тенге/кв. м)

Первичное жилье продолжает дорожать

Цены на новое жилье в мае выросли в среднем на 0,7% и составили 521,6 тыс. тенге за кв. м.

В годовом выражении прирост еще заметнее — +8,7%.

Лидеры по росту цен на новостройки:

Павлодар: +22,6% (423 тыс. тенге/кв. м)

Алматы: +12,7% (633,2 тыс. тенге/кв. м)

Шымкент: +10,9% (478,6 тыс. тенге/кв. м)

В Астане стоимость первичной недвижимости составила 596,4 тыс. тенге за кв. м, что на 7,3% выше, чем год назад.

Аренда жилья: рост цен сохраняется

Хотя в мае аренда подешевела на 1,4%, в годовом сравнении она выросла на 9,4%, составив в среднем 4,5 тыс. тенге за кв. м.

Города с наибольшим годовым ростом арендных ставок:

Актобе: +27,6% (2,9 тыс. тенге/кв. м)

Семей: +22,2% (3,4 тыс. тенге/кв. м)

Кокшетау: +21,6% (3,3 тыс. тенге/кв. м)

Арендные ставки в крупнейших городах: