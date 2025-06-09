В Туркестанской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве студентки колледжа

В Ордабасинском районе Туркестанской области произошло резонансное преступление — обнаружено тело молодой девушки, обучавшейся в колледже. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, инцидент произошел утром 6 июня в поселке Төрткүл, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото: versiya.info

Тело девушки обнаружено в поселке Төрткүл, задержание произошло по горячим следам

«В 07:05 было обнаружено тело девушки — студентки колледжа. Подозреваемый в совершении убийства оперативно задержан и водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. По информации департамента полиции, расследование дела находится на особом контроле руководства.

Подробности не разглашаются

С учетом требований законодательства, дополнительная информация пока не подлежит обнародованию.