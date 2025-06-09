В небе над Казахстаном едва не произошла трагедия

Инцидент с угрозой для жизни произошел на борту рейса из Уральска в Шарм-эль-Шейх. Благодаря оперативным действиям медсестры из городской поликлиники №5 Уральска трагедии удалось избежать. Об этом 9 июня сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, сообщает Lada.kz

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Экстренная ситуация в небе

Во время полета одному из пассажиров внезапно стало плохо — наблюдалось резкое падение артериального давления, потеря сознания и рвота. Ситуация требовала немедленного медицинского вмешательства. К счастью, среди пассажиров оказалась медсестра расширенной практики — Динара Сариева.

По информации ведомства, она мгновенно откликнулась на призыв бортпроводников о помощи и в течение часа оказывала пациенту экстренную медицинскую помощь, вплоть до посадки самолета.

«Динара Сариева не покидала пострадавшего ни на минуту и вместе с экипажем обеспечила стабилизацию его состояния до прибытия скорой помощи», — сообщили в Минздраве.

Слова благодарности от семьи

Жена пострадавшего мужчины также выразила признательность за спасение жизни мужа:

«В полете ему резко стало плохо — давление упало, он потерял сознание. Благодаря бортпроводникам и медсестре Динаре Сариевой, его удалось спасти. Мы безмерно благодарны», — рассказала женщина.

Кто такая Динара Сариева

Динара Сариева — медсестра с расширенными полномочиями, работающая в поликлинике №5 Уральска. Она самостоятельно ведет прием пациентов, оказывает амбулаторную помощь и участвует в экстренных ситуациях. Ее профессионализм и самоотверженность оказались решающими в критический момент на борту.