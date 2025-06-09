Финансовый щит: зачем Казахстан и Азербайджан массово скупают золото

В июне 2025 года цена на золото достигла исторического максимума — более 3 340 долларов за унцию. За год стоимость драгоценного металла выросла более чем на 41%, что сделало золото одной из самых доходных и востребованных форм активов в условиях глобальной экономической нестабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По мнению аналитиков, текущий год может стать абсолютным рекордом по объемам покупок золота центральными банками по всему миру.
Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council) на 30 апреля 2025 года, наиболее активно пополняют золотые резервы следующие страны:
Польша — абсолютный лидер: с начала 2025 года приобрела 75 тонн, а в 2024 году — 90 тонн.
Азербайджан — Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) пополнил запасы на 50 тонн.
Китай — продолжает стабильные закупки, добавив около 20 тонн.
Казахстан — увеличил свои резервы примерно на 10 тонн.
Турция и Чехия — также отметились активными покупками.
Рост интереса к золоту носит глобальный характер: только за первый квартал 2025 года объем поставок достиг 1 206 тонн (на 1% больше, чем годом ранее). Добыча составила 856 тонн, что стало квартальным рекордом. Переработка при этом снизилась на 1%, поскольку участники рынка предпочли удерживать металл в ожидании еще более высоких цен.
Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев объясняет: такие страны, как Казахстан, Азербайджан и Турция, рассматривают увеличение золотых резервов как стратегическую меру по снижению зависимости от доллара, укреплению финансовой стабильности и страховке от внешнеэкономических шоков.
Азербайджан весной 2025 года увеличил долю золота в активном портфеле своего нефтяного фонда почти до 26%.
Казахстан приостановил экспорт золота, сосредоточив усилия на внутреннем накоплении и поддержке национальной валюты — тенге.
Еще в январе 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил о переходе к политике «монетарного нейтралитета» в покупках золота, целью которой является:
укрепление международных резервов,
защита экономики от внешних воздействий.
К тому времени золотовалютные резервы Казахстана увеличились на 27,5%, что подчеркивает эффективность выбранной стратегии.
Рост стоимости золота за последние 12 месяцев демонстрировал устойчивую тенденцию к увеличению:
Июль – сентябрь 2024 года: торговля велась в пределах 2 300–2 400 долларов за унцию.
Октябрь 2024 года: произошел резкий скачок, цена превысила 2 500 долларов.
Ноябрь – декабрь 2024 года: умеренная коррекция, но поддержка удержалась на уровне 2 600–2 700 долларов.
Январь – март 2025 года: последовательный рост, преодоление психологического барьера в 3 000 долларов.
Апрель – май 2025 года: ускорение роста, пробитие отметки 3 250 долларов и достижение нового пика — 3 342 доллара за унцию.
Покупка золота в 2025 году стала глобальным трендом среди стран с развивающимися экономиками и растущими геополитическими рисками. Казахстан и Азербайджан, наряду с Польшей и Китаем, стремятся усилить экономическую устойчивость, используя золото как инструмент хеджирования и диверсификации национальных резервов. На фоне геоэкономических вызовов и укрепления долларовой зависимости — это прагматичный и дальновидный шаг.
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