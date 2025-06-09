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09.06.2025, 16:07

Финансовый щит: зачем Казахстан и Азербайджан массово скупают золото

Новости Казахстана 0 783

В июне 2025 года цена на золото достигла исторического максимума — более 3 340 долларов за унцию. За год стоимость драгоценного металла выросла более чем на 41%, что сделало золото одной из самых доходных и востребованных форм активов в условиях глобальной экономической нестабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Национальный банк Республики Казахстан
Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Золото обновляет рекорды

По мнению аналитиков, текущий год может стать абсолютным рекордом по объемам покупок золота центральными банками по всему миру.

Страны-лидеры по скупке золота

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council) на 30 апреля 2025 года, наиболее активно пополняют золотые резервы следующие страны:

  • Польша — абсолютный лидер: с начала 2025 года приобрела 75 тонн, а в 2024 году — 90 тонн.

  • Азербайджан — Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) пополнил запасы на 50 тонн.

  • Китай — продолжает стабильные закупки, добавив около 20 тонн.

  • Казахстан — увеличил свои резервы примерно на 10 тонн.

  • Турция и Чехия — также отметились активными покупками.

Рост интереса к золоту носит глобальный характер: только за первый квартал 2025 года объем поставок достиг 1 206 тонн (на 1% больше, чем годом ранее). Добыча составила 856 тонн, что стало квартальным рекордом. Переработка при этом снизилась на 1%, поскольку участники рынка предпочли удерживать металл в ожидании еще более высоких цен.

Почему Казахстан и Азербайджан делают ставку на золото

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев объясняет: такие страны, как Казахстан, Азербайджан и Турция, рассматривают увеличение золотых резервов как стратегическую меру по снижению зависимости от доллара, укреплению финансовой стабильности и страховке от внешнеэкономических шоков.

  • Азербайджан весной 2025 года увеличил долю золота в активном портфеле своего нефтяного фонда почти до 26%.

  • Казахстан приостановил экспорт золота, сосредоточив усилия на внутреннем накоплении и поддержке национальной валюты — тенге.

Позиция Нацбанка Казахстана

Еще в январе 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил о переходе к политике «монетарного нейтралитета» в покупках золота, целью которой является:

  • укрепление международных резервов,

  • защита экономики от внешних воздействий.

К тому времени золотовалютные резервы Казахстана увеличились на 27,5%, что подчеркивает эффективность выбранной стратегии.

Годовой рост цен на золото: поэтапная динамика

Рост стоимости золота за последние 12 месяцев демонстрировал устойчивую тенденцию к увеличению:

  • Июль – сентябрь 2024 года: торговля велась в пределах 2 300–2 400 долларов за унцию.

  • Октябрь 2024 года: произошел резкий скачок, цена превысила 2 500 долларов.

  • Ноябрь – декабрь 2024 года: умеренная коррекция, но поддержка удержалась на уровне 2 600–2 700 долларов.

  • Январь – март 2025 года: последовательный рост, преодоление психологического барьера в 3 000 долларов.

  • Апрель – май 2025 года: ускорение роста, пробитие отметки 3 250 долларов и достижение нового пика — 3 342 доллара за унцию.

Вывод

Покупка золота в 2025 году стала глобальным трендом среди стран с развивающимися экономиками и растущими геополитическими рисками. Казахстан и Азербайджан, наряду с Польшей и Китаем, стремятся усилить экономическую устойчивость, используя золото как инструмент хеджирования и диверсификации национальных резервов. На фоне геоэкономических вызовов и укрепления долларовой зависимости — это прагматичный и дальновидный шаг.

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