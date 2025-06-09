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09.06.2025, 17:18

Казахстан изучает возможные ответные меры на новые правила въезда в Россию

Новости Казахстана 0 983

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали инициативу российских властей, касающуюся изменений в порядке пересечения границы. Ряд СМИ уже окрестили эти меры началом «визового режима» в отношениях между Казахстаном и Россией, что вызвало общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

ФОТО: © Depositphotos/ElenaPreo
ФОТО: © Depositphotos/ElenaPreo

Реакция казахстанской стороны

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров отметил, что ведомство в настоящее время внимательно изучает вопрос, связанный с изменением российского пограничного порядка. По его словам, потенциальные зеркальные меры со стороны Казахстана пока не приняты, однако рассматриваются на уровне профильных государственных органов.

«Мы изучаем данный вопрос очень внимательно. Это требует консультаций с нашими государственными органами», — заявил Смадияров.

Рекомендации для казахстанских граждан

МИД Казахстана призвал всех граждан, планирующих поездки в Россию, заранее ознакомиться с новыми правилами пересечения границы, чтобы избежать недоразумений и задержек во время прохождения паспортного контроля.

«Гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, следует заранее ознакомиться с новыми требованиями по пересечению границы, чтобы это не стало неожиданностью и не вызвало вопросов на границе», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

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