Казахстан изучает возможные ответные меры на новые правила въезда в Россию

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали инициативу российских властей, касающуюся изменений в порядке пересечения границы. Ряд СМИ уже окрестили эти меры началом «визового режима» в отношениях между Казахстаном и Россией, что вызвало общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров отметил, что ведомство в настоящее время внимательно изучает вопрос, связанный с изменением российского пограничного порядка. По его словам, потенциальные зеркальные меры со стороны Казахстана пока не приняты, однако рассматриваются на уровне профильных государственных органов.
«Мы изучаем данный вопрос очень внимательно. Это требует консультаций с нашими государственными органами», — заявил Смадияров.
МИД Казахстана призвал всех граждан, планирующих поездки в Россию, заранее ознакомиться с новыми правилами пересечения границы, чтобы избежать недоразумений и задержек во время прохождения паспортного контроля.
«Гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, следует заранее ознакомиться с новыми требованиями по пересечению границы, чтобы это не стало неожиданностью и не вызвало вопросов на границе», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
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