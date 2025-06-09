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09.06.2025, 17:55

Дискриминация на границе: Казахстан требует объяснений у Грузии

Новости Казахстана 0 959

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали поступающие сообщения о якобы дискриминационном отношении к казахстанским туристам на границе с Грузией. По словам официального представителя МИД Айбека Смадиярова, внешнеполитическое ведомство внимательно отреагировало на каждый сигнал о возникших проблемах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ptoday.ru
Фото: ptoday.ru

Реакция казахстанской стороны: экстренные меры и переговоры

Как сообщил Смадияров, после получения жалоб от граждан были оперативно проведены консульские консультации. Для выяснения обстоятельств в Грузию направили делегацию консульской службы:

«Были некоторые сигналы, и мы незамедлительно приступили к их изучению. В кратчайшие сроки провели консультации, представители нашего консульского департамента вылетели в Тбилиси, чтобы встретиться с грузинскими коллегами и выяснить, в чем причина происходящего», — отметил дипломат.

По его словам, грузинская сторона аргументировала свои действия мерами по обеспечению национальной безопасности. При этом некоторые казахстанцы, прибывавшие в страну как туристы, попали под ужесточенные проверки.

Достигнуто взаимопонимание

Во время переговоров грузинская сторона заверила, что вопрос будет рассмотрен более детально на уровне служб, непосредственно контактирующих с иностранцами на границе:

«Нам пообещали, что будет проведена разъяснительная работа с представителями пограничной и таможенной службы — именно теми, кто первыми встречает туристов. Мы пришли к взаимопониманию», — сообщил представитель МИД.

Индивидуальный подход к каждой ситуации

Айбек Смадияров подчеркнул, что любые будущие инциденты будут рассматриваться в индивидуальном порядке:

«Если вновь поступят обращения, мы будем анализировать каждый случай отдельно. Подобные вопросы требуют внимательного подхода», — отметил он.

Статистика депортаций: у Казахстана — низкий уровень

Представитель министерства также отметил, что количество случаев депортации граждан Казахстана из Грузии в последнее время снижается:

«Если сравнивать показатели депортаций среди граждан разных стран, то у Казахстана этот процент остается одним из самых низких», — добавил Смадияров.

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