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09.06.2025, 18:23

Кыз узату закончился больницей для гостей — невеста требует наказания (видео)

Новости Казахстана 0 2 094

Празднование кыз узату, прошедшее в одном из ресторанов Павлодара, обернулось серьезными последствиями для десятков гостей. Более 50 человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия и были госпитализированы с симптомами острого пищевого отравления. С заявлением по поводу инцидента выступила невеста – Азиза Исабай, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

«Температура, рвота, диарея»: гости оказались в больнице

Азиза опубликовала видеообращение в социальных сетях, в котором рассказала подробности происшествия. По её словам, массовое отравление произошло после торжественного мероприятия, которое состоялось 7 июня в ресторане города:

«После узату гости начали жаловаться на недомогание: у всех температура под 40, диарея, рвота. Очевидно, что это связано с ресторанной едой. Это не соки, не фрукты, не пироги – их ели в основном дети, и они чувствуют себя нормально. А заболели взрослые, которые ели салаты. Я и мой жених салаты не ели, и с нами всё в порядке. А остальные – мои родственники и близкие – сейчас лежат в инфекционной больнице».

Невеста добавила, что, по предварительным данным, речь может идти о вспышке сальмонеллёза. Медики, посетившие пострадавших, заявили, что все участники мероприятия являются контактными по возможной кишечной инфекции.

Невеста обвиняет ресторан и требует компенсации

Азиза также сообщила, что уже утром 8 июня, спустя несколько часов после банкета, её мать позвонила с тревожной новостью – часть гостей была госпитализирована ночью с симптомами отравления.

«Ресторану было известно о ситуации, но несмотря на это, 8 июня они продолжали обслуживать клиентов и проводить мероприятия. Это при том, что в заведении полнейшая антисанитария. Люди уже лежали в больнице, и не один-два человека, а как минимум десять. И всё равно работа продолжалась», – заявила павлодарка.

В своём обращении она потребовала:

  • временно приостановить деятельность ресторана до выяснения всех обстоятельств;

  • возместить расходы на проведение мероприятия;

  • компенсировать затраты на лечение и медикаменты всем заболевшим;

  • выплатить моральный ущерб пострадавшим.

Более 50 человек под подозрением на сальмонеллез

По предварительным оценкам, количество заболевших превышает 50 человек. Вопросами выяснения причин массового отравления уже занимаются санитарные службы и представители здравоохранения. Ведётся проверка качества и условий приготовления пищи в заведении.

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