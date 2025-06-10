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09.06.2025, 19:27

Казахстанка впала в кому после укола в поликлинике

Новости Казахстана 0 953

В Алматы 46-летняя женщина оказалась в коме после укола, сделанного в городской поликлинике №28. Как сообщили в медучреждении, у пациентки развился анафилактический шок — острая аллергическая реакция на пробу препарата. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое: она находится на аппарате искусственной вентиляции легких с 3 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: freepik
Фото: freepik

Что произошло

Информацию об инциденте распространило агентство Kazinform со ссылкой на слова супруга пострадавшей. Он рассказал, что женщина обратилась за медицинской помощью по поводу воспаления легких. После инъекции она потеряла сознание и с тех пор не приходит в себя.

Позиция поликлиники

В городской поликлинике №28 уточнили, что шоковая реакция у женщины произошла не на сам препарат, а на предварительную пробу, которая была проведена согласно установленным клиническим протоколам. Как отмечается, сотрудники поликлиники незамедлительно оказали пациентке неотложную помощь до прибытия бригады скорой.

В учреждении также подчеркнули, что:

  • Пациентка заранее подписала информированное согласие на проведение медицинских процедур.

  • В анкете не было указаний на наличие аллергии на лекарственные средства.

  • Это затруднило для медперсонала своевременное выявление рисков.

Родственники женщины были проинформированы о произошедшем в день инцидента. Поликлиника утверждает, что находится с ними на постоянной связи и активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Комментарий полиции

Ситуацию прокомментировали и в Департаменте полиции Алматы. В ведомстве подтвердили, что управление полиции Турксибского района начало расследование. Материалы по делу уже переданы в Департамент контроля качества медицинских услуг, где проведут соответствующую экспертизу. После получения заключения будет принято процессуальное решение.

Предыстория: подобные случаи в Казахстане

Инцидент в Алматы далеко не единственный. В последнее время в стране произошло несколько трагедий, связанных с медицинскими уколами:

  • Тараз: два пациента скончались после уколов антибиотиков. Родственники утверждают, что медсестры не провели необходимые пробы и не имели права назначать препараты.

  • Карагандинская область: 40-летний мужчина умер от анафилактического шока после введения антибиотика. Родные настаивают, что он предупреждал врачей об аллергии.

  • Урджарский район, область Абая: при родах скончалась 34-летняя женщина, не удалось спасти и ребенка. Эксперты считают, что причиной мог стать неправильно сделанный укол. Семья требует привлечь виновных к ответственности.

Что дальше

Ситуация с жительницей Алматы вызвала широкий общественный резонанс. Ожидается заключение медэкспертов и решение правоохранительных органов по итогам расследования. Тем временем в обществе вновь звучат призывы к усилению контроля за качеством медицинских услуг и обязательным проведением аллергопроб перед назначением препаратов.

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