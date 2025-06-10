Власти Грузии ужесточают миграционные правила для казахстанцев и других иностранцев

Грузия вводит более строгие меры в отношении пребывания иностранных граждан на своей территории. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Согласно заявлению политика, в уголовный кодекс Грузии будет внесена поправка, предусматривающая новый вид наказания — принудительное выдворение иностранца из страны с последующим запретом на повторный въезд на определенный срок. Аналогичная мера появится и в кодексе об административных правонарушениях.
Таким образом, за нарушение правил пребывания в стране иностранцев смогут не только депортировать, но и ограничить возможность возвращения в Грузию на установленный законом срок.
По словам Мдинарадзе, финансовые санкции за нарушение визового или миграционного режима для иностранцев станут более жесткими — размеры штрафов вырастут. Также планируется упростить процедуру выдворения тех, кто находится на территории Грузии незаконно.
На фоне ужесточения контроля над нелегальной миграцией власти страны одновременно рассматривают инициативу по облегчению получения вида на жительство (ВНЖ) для специалистов в сфере IT.
Для подачи заявки на ВНЖ кандидату потребуется:
Справка о регистрации малого бизнеса на территории Грузии;
Подтверждение профессионального стажа — не менее двух лет работы в сфере информационных технологий;
Документ, подтверждающий годовой доход — сумма должна составлять не менее 25 тысяч долларов США.
Таким образом, власти Грузии берут курс на жесткую миграционную политику в отношении тех, кто нарушает закон, одновременно поощряя приток квалифицированных специалистов, способных внести вклад в экономику страны.
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