Власти Грузии ужесточают миграционные правила для казахстанцев и других иностранцев

Грузия вводит более строгие меры в отношении пребывания иностранных граждан на своей территории. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Новости: Sputnik/РИА «Новости»

Новые меры в уголовном и административном законодательстве

Согласно заявлению политика, в уголовный кодекс Грузии будет внесена поправка, предусматривающая новый вид наказания — принудительное выдворение иностранца из страны с последующим запретом на повторный въезд на определенный срок. Аналогичная мера появится и в кодексе об административных правонарушениях.

Таким образом, за нарушение правил пребывания в стране иностранцев смогут не только депортировать, но и ограничить возможность возвращения в Грузию на установленный законом срок.

Увеличение штрафов и упрощение процедуры депортации

По словам Мдинарадзе, финансовые санкции за нарушение визового или миграционного режима для иностранцев станут более жесткими — размеры штрафов вырастут. Также планируется упростить процедуру выдворения тех, кто находится на территории Грузии незаконно.

Облегчение получения ВНЖ для IT-специалистов

На фоне ужесточения контроля над нелегальной миграцией власти страны одновременно рассматривают инициативу по облегчению получения вида на жительство (ВНЖ) для специалистов в сфере IT.

Для подачи заявки на ВНЖ кандидату потребуется:

Справка о регистрации малого бизнеса на территории Грузии;

Подтверждение профессионального стажа — не менее двух лет работы в сфере информационных технологий;

Документ, подтверждающий годовой доход — сумма должна составлять не менее 25 тысяч долларов США.

Общая направленность реформ

Таким образом, власти Грузии берут курс на жесткую миграционную политику в отношении тех, кто нарушает закон, одновременно поощряя приток квалифицированных специалистов, способных внести вклад в экономику страны.