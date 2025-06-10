Казахстанцам не договаривают: скрытая правда о четырехдневке и скользящем графике

Гибкий график, четырехдневка и удаленка — все это не нововведения, а официально закрепленные формы занятости в Казахстане. Однако многие работники даже не подозревают о своих возможностях. Tengrinews.kz выяснил, какие варианты трудоустройства доступны казахстанцам и при каких условиях они могут быть реализованы, сообщает Lada.kz

Фото: magmer.ru

Повод для обсуждения — каникулы и дети

Вопрос о гибком графике вновь оказался в центре внимания после недавнего брифинга Министерства труда и социальной защиты населения. Представители ведомства прокомментировали, не планируется ли летом ввести гибкий режим для родителей, воспитывающих малолетних детей. Министерство просвещения поддержало эту инициативу, подчеркнув, что в летние месяцы дети остаются дома, не посещают школы и детские сады, и родителям особенно необходима гибкость.

Редакция Tengrinews.kz направила запрос в Минтруда, чтобы выяснить, какие формы занятости уже доступны сегодня.

Какие гибкие форматы прописаны в Трудовом кодексе

По данным Министерства труда, действующее законодательство Казахстана предлагает широкий спектр гибких форм занятости, позволяющих совмещать работу с личными или семейными обязанностями. Эти формы не зависят от пола или социального положения работника и могут применяться по договоренности с работодателем.

Вот ключевые форматы, предусмотренные Трудовым кодексом (ТК):

Традиционные формы гибкой занятости:

Неполное рабочее время — сокращенный день или сокращенное количество рабочих дней в неделю (ст. 70 ТК);

Сменная работа — организация труда в несколько смен, от двух до четырех в сутки (ст. 73 ТК);

Гибкое (переменное) рабочее время — сотрудник сам выбирает, когда выполнять трудовые обязанности, в пределах установленного режима (ст. 74 ТК);

Суммарный учет рабочего времени — учет рабочего времени за более длительный период (месяц, квартал, год), при этом общее число рабочих часов не должно превышать норму (ст. 75 ТК);

Дистанционная работа — выполнение задач вне офиса с использованием цифровых средств связи: интернет, звонки, видеоконференции (ст. 138 ТК).

Новые форматы, добавленные в 2023 году

В прошлом году в Трудовой кодекс были внесены изменения, дополнившие список возможных форм занятости:

Совместное трудоустройство — одна должность разделяется между двумя работниками, выполняющими одну функцию (п. 1 ст. 1 ТК);

Скользящий график — рабочие смены в разные дни недели, различной продолжительности (ст. 73-1 ТК);

Четырехдневная рабочая неделя — по соглашению сторон может чередоваться с пяти- или шестидневной (п. 3 ст. 71 ТК);

Платформенная занятость — гибкий формат занятости через цифровые платформы (например, такси-сервисы, доставка и фриланс), который может быть как основным, так и дополнительным источником дохода (ст. 146-1 ТК).

Что важно знать работникам

В Министерстве труда подчеркивают, что все формы гибкой занятости могут применяться по соглашению сторон, при условии учета интересов обеих сторон — и работника, и работодателя.

«На указанные выше гибкие формы занятости имеют право все работники, независимо от социального положения и пола», — уточнили в Минтруда.

Гибкий график особенно актуален для родителей, студентов, сотрудников с дополнительной занятостью или тем, кто работает удаленно. Его цель — создание баланса между личной жизнью и профессиональной деятельностью.

Почему работодатели не всегда рассказывают об этом

Несмотря на то что все эти возможности прописаны в законодательстве, многие работодатели не информируют сотрудников об их правах. Причины могут быть разными: от нехватки знаний самих кадровиков до нежелания пересматривать штатное расписание.

Поэтому эксперты советуют работникам самостоятельно изучать свои права, обсуждать с руководством возможность перехода на гибкий график или иную форму занятости, особенно если она способствует улучшению продуктивности и баланса между работой и жизнью.