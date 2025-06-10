В Казахстане военного подозревают в убийстве приёмного сына

В Казахстане расследуется трагический случай, произошедший в конце мая в одном из сел Таласского района Жамбылской области. Подозрение в убийстве 10-летнего ребёнка пало на его приёмного отца — 35-летнего военнослужащего. О деле стало известно только недавно, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии: UGC

Ребёнок скончался в больнице

По имеющейся информации, мальчика доставили в районную больницу, где врачи лишь констатировали факт смерти. Причины гибели ребёнка пока официально не разглашаются. Расследование передано Военно-следственному управлению, поскольку подозреваемый находится на действительной военной службе.

Семья находилась под опекой

Как сообщили представители офиса уполномоченного по правам детей в Жамбылской области, трагедия произошла в семье, которая всего несколько месяцев назад взяла под опеку пятерых детей. После инцидента все несовершеннолетние были немедленно изъяты из семьи и сейчас находятся в государственном учреждении, где с ними работают психологи и специалисты по социальной защите.

«На сегодняшний день дети в безопасности. С ними работают психологи», — отметил детский омбудсмен Жамбылской области Даурен Багжанов.

Следствие продолжается

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Следственные органы ожидают завершения всех необходимых экспертиз, после чего будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.

Общественная реакция

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В обществе усиливаются призывы к ужесточению контроля за процедурами опеки и проверками будущих приёмных родителей. Люди требуют большей открытости и ответственности со стороны государственных органов, доверяющих судьбы детей приёмным семьям.