«Если соизволят»: МИД Казахстана с февраля ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию

Казахстанская сторона до сих пор не получила официальной реакции Украины по поводу атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произошедшей в феврале 2025 года в Краснодарском крае. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить», — отметил он, комментируя текущую ситуацию.
По словам дипломата, Казахстан выполнил все необходимые процедуры по линии внешнеполитических ведомств и ждет официального отклика от украинской стороны.
Инцидент произошел 17 февраля 2025 года. Объектом атаки стала промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская, расположенная в Краснодарском крае России. По официальной информации, удар нанесли семь беспилотных летательных аппаратов, которые были начинены не только взрывчатыми веществами, но и металлическими поражающими элементами. Удар производился с интервалами, чтобы увеличить шансы на разрушения и потенциальные человеческие жертвы.
Из-за атаки станция временно вышла из эксплуатации, что привело к перераспределению объемов нефти: транспортировка шла в обход поврежденного участка на пониженных мощностях.
Несмотря на сложную обстановку, человеческих жертв удалось избежать. Сотрудники станции оперативно среагировали и приняли меры по предотвращению возможного разлива нефти.
Консорциум КТК уведомил об инциденте всех международных акционеров, включая партнеров из США и стран Европейского союза.
Уже 19 февраля первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин подчеркнул, что Астана намерена урегулировать ситуацию исключительно дипломатическим путем. Он подтвердил, что казахстанская сторона была уведомлена о случившемся и находится в контакте с украинскими представителями.
«Были и будут встречи. Мы намерены решать этот вопрос через дипломатические каналы, чтобы подобное не повторилось», — заявил Рахметуллин.
По его словам, несмотря на атаку, станция продолжила функционировать в штатном режиме, а объемы перекачки нефти остались прежними.
Вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов в марте сообщил, что консорциум КТК за свой счет ведет ремонтные работы на поврежденной станции. Он также подтвердил, что контакты с украинской стороной продолжаются.
Позднее, 21 мая, Рахметуллин вновь отметил, что Казахстан регулярно напоминает Киеву о необходимости официального ответа через дипломатические каналы. В Министерстве иностранных дел подчеркнули обеспокоенность действиями Украины и подчеркнули важность налаживания конструктивного диалога для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
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