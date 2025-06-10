«Если соизволят»: МИД Казахстана с февраля ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию

Казахстанская сторона до сих пор не получила официальной реакции Украины по поводу атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произошедшей в феврале 2025 года в Краснодарском крае. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить», — отметил он, комментируя текущую ситуацию.

По словам дипломата, Казахстан выполнил все необходимые процедуры по линии внешнеполитических ведомств и ждет официального отклика от украинской стороны.

Детали атаки: семь беспилотников и прицельный удар

Инцидент произошел 17 февраля 2025 года. Объектом атаки стала промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская, расположенная в Краснодарском крае России. По официальной информации, удар нанесли семь беспилотных летательных аппаратов, которые были начинены не только взрывчатыми веществами, но и металлическими поражающими элементами. Удар производился с интервалами, чтобы увеличить шансы на разрушения и потенциальные человеческие жертвы.

Из-за атаки станция временно вышла из эксплуатации, что привело к перераспределению объемов нефти: транспортировка шла в обход поврежденного участка на пониженных мощностях.

Жертв удалось избежать

Несмотря на сложную обстановку, человеческих жертв удалось избежать. Сотрудники станции оперативно среагировали и приняли меры по предотвращению возможного разлива нефти.

Консорциум КТК уведомил об инциденте всех международных акционеров, включая партнеров из США и стран Европейского союза.

Казахстан настаивает на дипломатическом урегулировании

Уже 19 февраля первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин подчеркнул, что Астана намерена урегулировать ситуацию исключительно дипломатическим путем. Он подтвердил, что казахстанская сторона была уведомлена о случившемся и находится в контакте с украинскими представителями.

«Были и будут встречи. Мы намерены решать этот вопрос через дипломатические каналы, чтобы подобное не повторилось», — заявил Рахметуллин.

По его словам, несмотря на атаку, станция продолжила функционировать в штатном режиме, а объемы перекачки нефти остались прежними.

Казахстан напоминает Украине о необходимости ответа

Вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов в марте сообщил, что консорциум КТК за свой счет ведет ремонтные работы на поврежденной станции. Он также подтвердил, что контакты с украинской стороной продолжаются.

Позднее, 21 мая, Рахметуллин вновь отметил, что Казахстан регулярно напоминает Киеву о необходимости официального ответа через дипломатические каналы. В Министерстве иностранных дел подчеркнули обеспокоенность действиями Украины и подчеркнули важность налаживания конструктивного диалога для предотвращения подобных инцидентов в будущем.