Как казахстанцев вводят в заблуждение с кредитами

В Казахстане набирают обороты мошеннические схемы, в которых гражданам обещают «гарантированное списание долгов» или оформление жилья по госпрограммам. Об этом сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), призывая казахстанцев быть бдительными, передает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Под видом господдержки — схема обмана

Мошенники действуют по заранее отработанному сценарию. В социальных сетях, мессенджерах и через звонки они распространяют заманчивые предложения:

«Списываем кредиты без последствий»

«Поможем быстро получить квартиру»

«Работаем через проверенные государственные каналы»

Для усиления доверия злоумышленники создают фальшивые сайты, визуально идентичные официальным ресурсам государственных органов. Жертв убеждают в необходимости перевести символическую сумму якобы за «оформление документов» или «внесение в реестр». После получения денег «посредники» бесследно исчезают, оставляя обманутых людей без средств и без надежды на обещанную помощь.

Официальная позиция: автоматическое списание долгов невозможно

По данным АРРФР, в настоящее время в Казахстане не существует ни одной государственной программы по автоматическому списанию кредитов. Последняя подобная мера была реализована в 2019 году — речь шла о помощи социально уязвимым слоям населения, и с тех пор такие инициативы не повторялись.

Финансовый регулятор подчёркивает, что любые разговоры о «кредитной амнистии» сегодня являются вымышленными и активно используются мошенниками как способ привлечения доверия. Обещания «решить вопрос через знакомых в системе» — также часть обманной схемы.

Как защититься от финансового мошенничества

Чтобы не стать жертвой аферистов, казахстанцам рекомендуется придерживаться следующих правил:

Проверяйте информацию только через официальные ресурсы , такие как egov.kz;

Не переводите деньги на счета частных лиц , даже если вам обещают помощь или участие в госпрограммах;

Помните, что все государственные услуги предоставляются бесплатно или через удостоверенные официальные платформы;

Не доверяйте сообщениям от неизвестных лиц в мессенджерах или соцсетях, особенно если вам предлагают «решить вопрос быстро».

Законный путь — банкротство, но с последствиями

Для казахстанцев, действительно оказавшихся в трудной финансовой ситуации, с 2023 года доступна официальная процедура личного банкротства. Однако важно понимать, что этот механизм предполагает:

полную проверку имущественного положения;

возможную потерю части имущества ;

ограничения на получение новых кредитов ;

соблюдение определённых требований в течение нескольких лет.

Таким образом, обращаться за решением долговых проблем нужно только в правовом поле, а не к сомнительным посредникам, чьи действия могут усугубить положение.