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10.06.2025, 09:52

«Вторая жена — не роскошь?»: Почему в Казахстане до сих пор спорят о многоженстве

Новости Казахстана 0 687

Многоженство остается в Казахстане одной из наиболее спорных и обсуждаемых тем. Несмотря на религиозные разрешения и отдельные попытки легализации, на уровне законодательства такая практика по-прежнему запрещена. Между тем, в обществе эта тема вызывает активные дебаты, особенно в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: nikah.help
Фото: nikah.help

Закон против — общество в раздумьях

Согласно законодательству Республики Казахстан, официальное многоженство не допускается. За последние годы в стране предпринимались попытки узаконить мужскую полигамию, однако соответствующие законопроекты не получили поддержки.

Тем не менее, число сторонников идеи многоженства не уменьшается. Многие мужчины и некоторые женщины заявляют о праве на такой союз, опираясь на религиозные установки или личные убеждения.

Позиция духовного управления: дозволено, но не обязательно

В Духовном управлении мусульман Казахстана подчеркивают: ислам действительно разрешает многоженство, но при этом выдвигает строгие условия.

«Согласно Священному Корану (сура "Ан-Ниса", аят 3), мужчина может взять до четырех жен, но только если способен обеспечить каждой из них равные условия: жилье, питание, одежду, внимание, заботу и уважительное отношение», — пояснил Елбек Тасболатулы, представитель отдела шариата и фетв ДУМК.

Если мужчина не уверен в своей способности соблюдать равноправие, ему предписано ограничиться одной женой. В исламе полигамия рассматривается не как прихоть, а как серьезная ответственность перед Аллахом и семьей.

При этом в ДУМК напомнили, что мусульманам предписано уважать законы государства, в котором они живут, и подчиняться его правовым нормам.

Шариатские браки: статистики нет, практика есть

В Казахстане, несмотря на запрет на многоженство в светском законодательстве, продолжают заключаться браки по шариату. Общей статистики по таким бракам нет, но по данным общественного объединения «Демос», только в одной мечети Астаны за четыре месяца 2023 года было зарегистрировано около 5 тысяч религиозных союзов.

Тем не менее такие браки не дают юридической защиты ни супругам, ни детям, и при расставании женщина остается без правовой поддержки.

Общество расколото: от защиты традиций до обвинений в манипуляциях

Мнения казахстанцев по вопросу многоженства сильно разнятся. Известный блогер Багила Ахметова в одном из своих подкастов заявила, что женщина не должна воспринимать мужа как собственность. По ее словам, вторая жена якобы появляется только в тех семьях, где жена «не хочет делиться» мужем. Однако большинство слушателей не согласились с такой точкой зрения, сочтя её позицию спорной и вызывающей.

Журналист и правозащитница Индира Какимова выступает резко против полигамии:

«В традиционном обществе вторая жена бралась из сострадания — например, чтобы поддержать вдову брата. Сегодня же это попытка удовлетворить амбиции — будь то материальные или сексуальные. Это форма манипуляции, а не заботы. Женщина, делящая мужа с другой, вынуждена конкурировать», — считает она.

Полигамия и правовые последствия

Юрист Руслан Кибке уверен, что легализация многоженства приведет не к защите прав женщин, а к правовой путанице:

«Появятся сложности с разделом имущества и оформлением разводов. Кроме того, такое нововведение будет восприниматься как ущемление женских прав и противоречит курсу на гендерное равенство», — отметил он.

По его мнению, подобный закон вряд ли будет принят большинством казахстанцев, особенно женщин. Более того, он может подорвать фундамент светскости государства.

Психологические последствия для детей

Член Национального курултая при президенте РК Гульнар Умарова указала на еще одну важную сторону вопроса — психологическое состояние детей в многоженских семьях:

«Даже если мужчина способен обеспечить несколько семей, дети часто страдают. Они чувствуют себя покинутыми, стесняются говорить о семье, о своём отце. Это может оставить глубокие психологические травмы», — подчеркнула она.

По мнению Умаровой, каждый имеет право на выбор, но такие решения должны приниматься с учетом интересов и психического здоровья детей.

Итоги

Многоженство в Казахстане — тема, в которой сталкиваются религия, традиции, современное право и социальные нормы. Несмотря на поддержку со стороны части общества и религиозных структур, светское законодательство не допускает такую форму брака. И, судя по общественным настроениям, легализация мужской полигамии в ближайшее время маловероятна.

Главный вызов — это баланс между личными убеждениями, правами женщин и интересами детей.

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