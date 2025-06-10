Казахстанец арестован за отправку тысяч SIM-карт в Россию

Жителя Петропавловска задержали по подозрению в участии в международной схеме, связанной с телефонным мошенничеством. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, мужчина систематически отправлял крупные партии SIM-карт в Россию, получая оплату в криптовалюте, сообщает Lada.kz
Как сообщили в МВД через портал polisia.kz, сотрудники управления по противодействию киберпреступности совместно с прокуратурой Астаны провели операцию по задержанию мужчины 1996 года рождения. Следствие установило, что подозреваемый:
приобретал SIM-карты в Казахстане;
регистрировал их на различных граждан;
переправлял карты в Россию для использования в мошеннических целях.
По информации правоохранителей, отправленные SIM-карты применялись злоумышленниками для осуществления звонков казахстанским гражданам. Мошенники представлялись сотрудниками:
правоохранительных органов,
коммунальных служб,
банков.
Целью звонков было введение людей в заблуждение и последующее хищение денежных средств.
В ходе расследования было зафиксировано более 20 поставок, в результате которых за границу отправили свыше 2000 SIM-карт, оформленных на казахстанцев. За каждую отправку подозреваемый получал вознаграждение в криптовалюте, которое поступало на его личный криптокошелёк.
На сегодняшний день:
канал поставок SIM-карт за рубеж перекрыт;
мужчина водворён в изолятор временного содержания;
следствие продолжает проверку на его причастность к другим аналогичным эпизодам.
МВД Казахстана напоминает о важности защиты своих персональных данных и предостерегает граждан от передачи копий документов третьим лицам без надобности.
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