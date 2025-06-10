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10.06.2025, 10:01

Казахстанец арестован за отправку тысяч SIM-карт в Россию

Новости Казахстана 0 960

Жителя Петропавловска задержали по подозрению в участии в международной схеме, связанной с телефонным мошенничеством. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, мужчина систематически отправлял крупные партии SIM-карт в Россию, получая оплату в криптовалюте, сообщает Lada.kz

Фото: computerra.ru
Фото: computerra.ru

Подпольная схема

Как сообщили в МВД через портал polisia.kz, сотрудники управления по противодействию киберпреступности совместно с прокуратурой Астаны провели операцию по задержанию мужчины 1996 года рождения. Следствие установило, что подозреваемый:

  • приобретал SIM-карты в Казахстане;

  • регистрировал их на различных граждан;

  • переправлял карты в Россию для использования в мошеннических целях.

Как использовались SIM-карты

По информации правоохранителей, отправленные SIM-карты применялись злоумышленниками для осуществления звонков казахстанским гражданам. Мошенники представлялись сотрудниками:

  • правоохранительных органов,

  • коммунальных служб,

  • банков.

Целью звонков было введение людей в заблуждение и последующее хищение денежных средств.

Масштабы и вознаграждение

В ходе расследования было зафиксировано более 20 поставок, в результате которых за границу отправили свыше 2000 SIM-карт, оформленных на казахстанцев. За каждую отправку подозреваемый получал вознаграждение в криптовалюте, которое поступало на его личный криптокошелёк.

Последствия

На сегодняшний день:

  • канал поставок SIM-карт за рубеж перекрыт;

  • мужчина водворён в изолятор временного содержания;

  • следствие продолжает проверку на его причастность к другим аналогичным эпизодам.

МВД Казахстана напоминает о важности защиты своих персональных данных и предостерегает граждан от передачи копий документов третьим лицам без надобности.

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