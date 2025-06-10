Казахстанцы жалуются на резкий рост цен на такси: почему поездка дороже, чем в Европе?

Поездка на такси в Казахстане становится всё менее доступной. За последний год стоимость услуг выросла почти на 10%, а в некоторых регионах — более чем на треть. Страна заняла лидирующую позицию по ценам на такси среди государств СНГ. Что происходит на рынке перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Согласно международному рейтингу Numbeo на 8 июня 2025 года, Казахстан занял 87-е место в мире по уровню цен на такси. Это самая высокая позиция среди стран СНГ. В среднем один километр поездки обходится казахстанцам в 0,78 доллара США.
Для сравнения:
Казахстан — $0,78 за км
Азербайджан — $0,59
Россия — $0,45
Украина — $0,36
Армения и Беларусь — по $0,33
Таджикистан и Узбекистан — по $0,30
Молдова — $0,29
Кыргызстан — $0,23
На глобальном уровне самыми дорогими странами по стоимости такси остаются Швейцария, Люксембург и Бахрейн, а наиболее дешёвыми — Кыргызстан, Филиппины и Молдова.
Цены на такси внутри страны варьируются, но лидерами по стоимости остаются два крупнейших города:
Астана — $0,74 за км (102-е место в мировом рейтинге)
Алматы — $0,69 за км (111-е место)
Среди всех городов СНГ дороже проезд оказался лишь в Санкт-Петербурге — $0,76 за км.
По данным Бюро национальной статистики РК, за май 2025 года такси подорожало:
На 1,8% за месяц
На 10% в годовом выражении
Региональные скачки цен:
Алматы — рост на 13% за месяц
Жамбылская область — на 2%
Годовой рост цен зафиксирован особенно резко:
Шымкент — +37,6%
Туркестанская область — +23,8%
Алматы — +18,4%
Наименьшее подорожание — в Кызылординской области, где рост составил всего 2,8%.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на удорожание поездок:
Рост цен на топливо
Снижение числа водителей, особенно частных, из-за новых требований по налоговой регистрации
Высокий спрос при ограниченном предложении
Валютные колебания, отражающиеся на аренде авто и закупке автозапчастей
Местные жители подтверждают: стоимость такси ощутимо выросла.
«Раньше с работы до дома ездила за 900 тенге, теперь — почти за 1 200. Почувствовала сразу», — делится жительница Алматы.
Интересно, что несмотря на рост цен, объём поездок существенно увеличился. С января по апрель 2025 года казахстанцы совершили 43,9 млн поездок на такси — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество заказов:
Алматы — 8,3 млн
Астана — 6,5 млн
Алматинская область — 2,9 млн
Минимальный спрос зафиксирован в:
Улытауской области
Северо-Казахстанской области
Атырауской области
Кроме того, пассажирооборот в такси достиг 843,4 млн пассажиро-километров, что на 52,5% больше, чем годом ранее.
Аналитики предупреждают: тарифы на такси могут подняться ещё выше осенью и зимой, когда традиционно растёт спрос. На фоне ограниченного предложения и экономических факторов поездка на такси может окончательно перейти в разряд повседневной роскоши.
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