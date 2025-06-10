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10.06.2025, 11:03

Казахстанцы жалуются на резкий рост цен на такси: почему поездка дороже, чем в Европе?

Новости Казахстана 0 506

Поездка на такси в Казахстане становится всё менее доступной. За последний год стоимость услуг выросла почти на 10%, а в некоторых регионах — более чем на треть. Страна заняла лидирующую позицию по ценам на такси среди государств СНГ. Что происходит на рынке перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Казахстан — лидер СНГ по стоимости такси

Согласно международному рейтингу Numbeo на 8 июня 2025 года, Казахстан занял 87-е место в мире по уровню цен на такси. Это самая высокая позиция среди стран СНГ. В среднем один километр поездки обходится казахстанцам в 0,78 доллара США.

Для сравнения:

  • Казахстан — $0,78 за км

  • Азербайджан — $0,59

  • Россия — $0,45

  • Украина — $0,36

  • Армения и Беларусь — по $0,33

  • Таджикистан и Узбекистан — по $0,30

  • Молдова — $0,29

  • Кыргызстан — $0,23

На глобальном уровне самыми дорогими странами по стоимости такси остаются Швейцария, Люксембург и Бахрейн, а наиболее дешёвыми — Кыргызстан, Филиппины и Молдова.

Алматы и Астана — в числе самых дорогих городов региона

Цены на такси внутри страны варьируются, но лидерами по стоимости остаются два крупнейших города:

  • Астана — $0,74 за км (102-е место в мировом рейтинге)

  • Алматы — $0,69 за км (111-е место)

Среди всех городов СНГ дороже проезд оказался лишь в Санкт-Петербурге — $0,76 за км.

Динамика роста: кто платит больше всего

По данным Бюро национальной статистики РК, за май 2025 года такси подорожало:

  • На 1,8% за месяц

  • На 10% в годовом выражении

Региональные скачки цен:

  • Алматы — рост на 13% за месяц

  • Жамбылская область — на 2%

Годовой рост цен зафиксирован особенно резко:

  • Шымкент — +37,6%

  • Туркестанская область — +23,8%

  • Алматы — +18,4%

Наименьшее подорожание — в Кызылординской области, где рост составил всего 2,8%.

Почему такси становится дороже

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на удорожание поездок:

  • Рост цен на топливо

  • Снижение числа водителей, особенно частных, из-за новых требований по налоговой регистрации

  • Высокий спрос при ограниченном предложении

  • Валютные колебания, отражающиеся на аренде авто и закупке автозапчастей

Пассажиры замечают рост цен

Местные жители подтверждают: стоимость такси ощутимо выросла.

«Раньше с работы до дома ездила за 900 тенге, теперь — почти за 1 200. Почувствовала сразу», — делится жительница Алматы.

Такси стало не только дороже, но и популярнее

Интересно, что несмотря на рост цен, объём поездок существенно увеличился. С января по апрель 2025 года казахстанцы совершили 43,9 млн поездок на такси — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество заказов:

  • Алматы — 8,3 млн

  • Астана — 6,5 млн

  • Алматинская область — 2,9 млн

Минимальный спрос зафиксирован в:

  • Улытауской области

  • Северо-Казахстанской области

  • Атырауской области

Кроме того, пассажирооборот в такси достиг 843,4 млн пассажиро-километров, что на 52,5% больше, чем годом ранее.

Прогноз: цены продолжат расти

Аналитики предупреждают: тарифы на такси могут подняться ещё выше осенью и зимой, когда традиционно растёт спрос. На фоне ограниченного предложения и экономических факторов поездка на такси может окончательно перейти в разряд повседневной роскоши.

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