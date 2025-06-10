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10.06.2025, 11:13

Закрытые лица — под запретом: в Казахстане обсуждается новая поправка к закону

Новости Казахстана 0 606

На заседании рабочей группы в Сенате озвучено предложение о внесении изменений в законодательство, касающихся ношения одежды, препятствующей идентификации личности. Поправка может стать частью закона «О профилактике правонарушений», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

© Lenta.ru
© Lenta.ru

Что предлагают изменить?

В ходе обсуждения в Сенате комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам была инициирована поправка, запрещающая появление в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Как уточняется, речь идет о предметах гардероба, которые делают невозможным распознавание человека.

Запрет, в случае принятия, будет действовать на всей территории страны, но предусматривает ряд исключений.

Когда ношение закрывающей лицо одежды будет разрешено?

Согласно предложенной формулировке, запрет не будет распространяться на следующие случаи:

  • соблюдение законов Республики Казахстан (например, ношение формы силовиками при выполнении служебных задач);

  • выполнение служебных или трудовых обязанностей;

  • медицинские показания (например, при ношении масок или повязок);

  • меры гражданской защиты (например, при чрезвычайных ситуациях);

  • погодные условия (мороз, пыльные бури и т.п.);

  • участие в спортивных, культурных или массовых мероприятиях, где определенная одежда может быть частью образа или формы.

Контекст: акцент на национальную идентичность

Обсуждение изменений в законодательство совпало с курсом государства на укрепление национальных ценностей. Напомним, что в ходе IV заседания Национального курултая, прошедшего в Бурабае, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о важности культурной самобытности и внешнего проявления этнической идентичности.

«Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать», — заявил глава государства.

Возможные последствия

Если инициатива будет поддержана, Казахстан может присоединиться к числу стран, где на законодательном уровне ограничено ношение одежды, скрывающей лицо. Такие меры, как правило, мотивируются вопросами общественной безопасности и необходимости идентификации личности в публичных пространствах.

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