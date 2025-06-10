18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.42
580.72
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.06.2025, 12:03

Декретные выплаты в Казахстане резко сократились: введены новые ограничения

Новости Казахстана 0 545

В Казахстане зафиксировано резкое снижение размера декретных выплат. Согласно данным Государственного фонда социального страхования (ГФСС), в мае 2025 года средний размер единовременного пособия по беременности и родам снизился на 12,39% по сравнению с апрелем — до 1,38 миллиона тенге. Это минимальный показатель за последние полтора года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: astana.gov.kz
Фото: astana.gov.kz

Что изменилось в системе выплат?

Беременные женщины, официально трудоустроенные в Казахстане, имеют право на получение единовременной выплаты из ГФСС. Это пособие выплачивается один раз при уходе в декретный отпуск и рассчитывается на основании временного листа нетрудоспособности, как правило, на 126 дней (или 4,2 месяца).

До недавнего времени механизм расчета был весьма благоприятным:

  • Максимальный доход, с которого производился расчет пособия, составлял до семи минимальных заработных плат (МЗП) — в 2025 году это 595 000 тенге в месяц.

  • При этом, если женщина работала у нескольких работодателей, лимит 7 МЗП применялся к каждому из них, что позволяло получать выплаты, кратно превышающие средний уровень.

Новые ограничения и последствия

Однако с конца марта 2025 года в стране введены изменения в порядок расчета пособий. Теперь максимальный месячный доход, учитываемый при расчете декретных выплат, ограничен семью МЗП вне зависимости от количества работодателей.

Это нововведение и привело к снижению выплат.

  • В марте и апреле 2025 года, до введения лимита, средний размер пособия составлял около 1,6 миллиона тенге.

  • В августе 2024 года выплаты даже превышали 1,8 миллиона тенге.

  • Для сравнения, в январе 2024 года средний размер выплаты был выше 1,4 миллиона тенге.

  • Однако уже в мае 2025 года, после изменения правил, сумма снизилась до 1,38 миллиона тенге, что стало самым низким показателем за последние 18 месяцев.

Почему ввели ограничения?

Как сообщили в Министерстве труда, нововведения были необходимы для пресечения схем получения завышенных соцвыплат. Ранее некоторые гражданки, чтобы увеличить размер пособия, оформлялись на фиктивную работу у нескольких работодателей и с каждого места делались отчисления в ГФСС. Это позволяло значительно завышать размер выплат.

Такие схемы расценили как нецелевое и несправедливое использование системы соцстрахования, поскольку они приводили к перераспределению средств в пользу тех, кто использовал "лазейки".

Законно ли работать на нескольких работах?

Важно отметить: само по себе наличие нескольких работодателей в Казахстане не является нарушением закона. Однако если такое трудоустройство используется исключительно для манипуляций с соцвыплатами — это уже нарушает принципы социальной справедливости и ставит под удар государственную систему страхования.

Кто пострадал от изменений?

В первую очередь, нововведение отразилось на тех, кто пользовался схемами с фиктивным трудоустройством. Для большинства казахстанок, честно работающих и уплачивающих обязательные соцотчисления с одного места, размер пособия не изменился или снизился незначительно.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…