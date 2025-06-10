Декретные выплаты в Казахстане резко сократились: введены новые ограничения

В Казахстане зафиксировано резкое снижение размера декретных выплат. Согласно данным Государственного фонда социального страхования (ГФСС), в мае 2025 года средний размер единовременного пособия по беременности и родам снизился на 12,39% по сравнению с апрелем — до 1,38 миллиона тенге. Это минимальный показатель за последние полтора года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: astana.gov.kz

Что изменилось в системе выплат?

Беременные женщины, официально трудоустроенные в Казахстане, имеют право на получение единовременной выплаты из ГФСС. Это пособие выплачивается один раз при уходе в декретный отпуск и рассчитывается на основании временного листа нетрудоспособности, как правило, на 126 дней (или 4,2 месяца).

До недавнего времени механизм расчета был весьма благоприятным:

Максимальный доход, с которого производился расчет пособия, составлял до семи минимальных заработных плат (МЗП) — в 2025 году это 595 000 тенге в месяц.

При этом, если женщина работала у нескольких работодателей, лимит 7 МЗП применялся к каждому из них, что позволяло получать выплаты, кратно превышающие средний уровень.

Новые ограничения и последствия

Однако с конца марта 2025 года в стране введены изменения в порядок расчета пособий. Теперь максимальный месячный доход, учитываемый при расчете декретных выплат, ограничен семью МЗП вне зависимости от количества работодателей.

Это нововведение и привело к снижению выплат.

В марте и апреле 2025 года , до введения лимита, средний размер пособия составлял около 1,6 миллиона тенге .

В августе 2024 года выплаты даже превышали 1,8 миллиона тенге .

Для сравнения, в январе 2024 года средний размер выплаты был выше 1,4 миллиона тенге .

Однако уже в мае 2025 года, после изменения правил, сумма снизилась до 1,38 миллиона тенге, что стало самым низким показателем за последние 18 месяцев.

Почему ввели ограничения?

Как сообщили в Министерстве труда, нововведения были необходимы для пресечения схем получения завышенных соцвыплат. Ранее некоторые гражданки, чтобы увеличить размер пособия, оформлялись на фиктивную работу у нескольких работодателей и с каждого места делались отчисления в ГФСС. Это позволяло значительно завышать размер выплат.

Такие схемы расценили как нецелевое и несправедливое использование системы соцстрахования, поскольку они приводили к перераспределению средств в пользу тех, кто использовал "лазейки".

Законно ли работать на нескольких работах?

Важно отметить: само по себе наличие нескольких работодателей в Казахстане не является нарушением закона. Однако если такое трудоустройство используется исключительно для манипуляций с соцвыплатами — это уже нарушает принципы социальной справедливости и ставит под удар государственную систему страхования.

Кто пострадал от изменений?

В первую очередь, нововведение отразилось на тех, кто пользовался схемами с фиктивным трудоустройством. Для большинства казахстанок, честно работающих и уплачивающих обязательные соцотчисления с одного места, размер пособия не изменился или снизился незначительно.