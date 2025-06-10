В Минтруда заявили, что 32 тысяч тенге пенсии может хватать — при жизни в «подходящем» регионе

Викторию Шегай, недавно назначенную вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана, на брифинге в правительстве попросили высказаться по поводу минимального размера пенсии и ее реальной достаточности для жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Минимальная солидарная и базовая пенсии: разъяснение

Отвечая на вопрос журналистов, Шегай пояснила, что в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, и выплаты из республиканского бюджета составляют лишь часть совокупной пенсии. В рамках этой системы предусмотрены различные виды пенсий:

Минимальный размер солидарной пенсии (для граждан, имеющих трудовой стаж до 1998 года) на сегодняшний день составляет 62,7 тысячи тенге .

Минимальная базовая пенсия, которая назначается всем гражданам, в том числе не имеющим трудового стажа, составляет 32,3 тысячи тенге. Эта сумма равна 70% от прожиточного минимума.

Шегай подчеркнула, что система пенсионного обеспечения в стране учитывает разные источники и уровни выплат, и нельзя оценивать уровень дохода пожилого человека только по одной категории пенсии.

Отвечая на вопрос о достаточности пенсии

Журналисты поинтересовались у вице-министра, можно ли считать текущий уровень пенсий достаточным, особенно с учетом роста расходов на продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорт.

На это Шегай дала уклончивый, но официально выдержанный ответ:

"Что касается достаточности — эта пенсия всегда привязана к трудовому доходу, который получал человек до выхода на пенсию. В рамках своей компетенции я озвучила размеры пенсий. Здесь всё зависит индивидуально — от самого человека и от региона, в котором он проживает", — заявила она.

Таким образом, Шегай фактически уклонилась от прямой оценки достаточности пенсионных выплат, сославшись на индивидуальные особенности и территориальные различия в расходах.