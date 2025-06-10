Новый порядок в армии: каждого казахстанского солдата будут слышать и видеть

В Вооружённых силах Казахстана появятся новые цифровые инструменты, призванные усилить дисциплину, безопасность и защиту прав солдат. Об этом сообщил Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на своей странице в соцсети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Асылов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев ранее обозначил важную задачу: обеспечение жизни и здоровья военнослужащих должно стать приоритетом для командования всех уровней.
В этой связи, по словам генпрокурора, армия должна опираться на такие ключевые принципы, как:
безопасность;
соблюдение достоинства личности;
дисциплина;
справедливость.
С учетом этих ориентиров Главной военной прокуратуре поручено реализовать совместно с Вооружёнными силами два новых проекта: «Закон и порядок в армии» и «Цифровая профилактика».
В рамках инициатив предполагается внедрение современных IT-решений:
установка видеонаблюдения в частях с применением технологий искусственного интеллекта для автоматического анализа происходящего;
использование видеожетонов — они будут выданы командирам при проведении полевых занятий, учений и стрельб, а также солдатам срочной службы, находящимся на карауле или боевом дежурстве. Это позволит обеспечить постоянный и объективный контроль за действиями военнослужащих.
Для повышения уровня доверия и информированности солдат уже реализованы и готовятся к запуску дополнительные цифровые сервисы:
запущен цифровой консультант на портале armia.kz, где каждый военнослужащий может получить помощь;
расширяются каналы обратной связи, чтобы каждый солдат имел возможность обратиться за поддержкой и быть услышанным.
Одним из важных нововведений станет видеофиксация работы призывных и медицинских комиссий. Все заседания будут:
записываться на аудио- и видеоносители;
протоколы оцифровываться;
предоставляться в удалённом доступе самим призывникам.
Это, как считает Асылов, повысит прозрачность процессов и поможет предотвратить незаконный призыв граждан с медицинскими ограничениями.
«Предлагаемые меры станут эффективными инструментами по обеспечению безопасности солдат во время службы», — подытожил генеральный прокурор.
Отметим, что изменения в армии происходят на фоне кадровых перестановок в Министерстве обороны. 8 июня Президент Казахстана освободил Руслана Жаксылыкова от должности главы ведомства. На его место был назначен Даурен Косанов.
В ходе личной встречи с новым министром глава государства обозначил ряд приоритетных задач:
укрепление боеготовности вооружённых сил;
внедрение цифровых решений в систему управления армией;
расширение потенциала Сил специальных операций;
усиление социальной и идеологической составляющей;
модернизация военной инфраструктуры.
Эти шаги, как ожидается, должны усилить эффективность армии и соответствовать современным требованиям в сфере обороны и безопасности.
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