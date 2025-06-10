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10.06.2025, 14:14

Новый порядок в армии: каждого казахстанского солдата будут слышать и видеть

Новости Казахстана 0 767

В Вооружённых силах Казахстана появятся новые цифровые инструменты, призванные усилить дисциплину, безопасность и защиту прав солдат. Об этом сообщил Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на своей странице в соцсети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы МО РК
Фото пресс-службы МО РК

Приоритет — безопасность и достоинство военнослужащих

Асылов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев ранее обозначил важную задачу: обеспечение жизни и здоровья военнослужащих должно стать приоритетом для командования всех уровней.

В этой связи, по словам генпрокурора, армия должна опираться на такие ключевые принципы, как:

  • безопасность;

  • соблюдение достоинства личности;

  • дисциплина;

  • справедливость.

С учетом этих ориентиров Главной военной прокуратуре поручено реализовать совместно с Вооружёнными силами два новых проекта: «Закон и порядок в армии» и «Цифровая профилактика».

Видеонаблюдение и искусственный интеллект — на службе порядка

В рамках инициатив предполагается внедрение современных IT-решений:

  • установка видеонаблюдения в частях с применением технологий искусственного интеллекта для автоматического анализа происходящего;

  • использование видеожетонов — они будут выданы командирам при проведении полевых занятий, учений и стрельб, а также солдатам срочной службы, находящимся на карауле или боевом дежурстве. Это позволит обеспечить постоянный и объективный контроль за действиями военнослужащих.

Электронные помощники и обратная связь

Для повышения уровня доверия и информированности солдат уже реализованы и готовятся к запуску дополнительные цифровые сервисы:

  • запущен цифровой консультант на портале armia.kz, где каждый военнослужащий может получить помощь;

  • расширяются каналы обратной связи, чтобы каждый солдат имел возможность обратиться за поддержкой и быть услышанным.

Прозрачность при призыве: цифровизация комиссий

Одним из важных нововведений станет видеофиксация работы призывных и медицинских комиссий. Все заседания будут:

  • записываться на аудио- и видеоносители;

  • протоколы оцифровываться;

  • предоставляться в удалённом доступе самим призывникам.

Это, как считает Асылов, повысит прозрачность процессов и поможет предотвратить незаконный призыв граждан с медицинскими ограничениями.

«Предлагаемые меры станут эффективными инструментами по обеспечению безопасности солдат во время службы», — подытожил генеральный прокурор.

Перемены в оборонном ведомстве: назначен новый министр

Отметим, что изменения в армии происходят на фоне кадровых перестановок в Министерстве обороны. 8 июня Президент Казахстана освободил Руслана Жаксылыкова от должности главы ведомства. На его место был назначен Даурен Косанов.

В ходе личной встречи с новым министром глава государства обозначил ряд приоритетных задач:

  • укрепление боеготовности вооружённых сил;

  • внедрение цифровых решений в систему управления армией;

  • расширение потенциала Сил специальных операций;

  • усиление социальной и идеологической составляющей;

  • модернизация военной инфраструктуры.

Эти шаги, как ожидается, должны усилить эффективность армии и соответствовать современным требованиям в сфере обороны и безопасности.

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