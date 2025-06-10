Южная Корея готова принять казахстанцев на работу: что известно о новой системе трудоустройства

Казахстан ведёт работу по присоединению к южнокорейской системе Employment Permit System (EPS), которая позволит гражданам страны легально устраиваться на работу в Республике Корея. Подробности процесса озвучил Ерболат Абулхатин, председатель Комитета государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: bilaterals.org

В чём суть новой системы

Система Employment Permit System уже действует в Южной Корее и охватывает несколько стран-партнёров. Она позволяет иностранным рабочим официально трудоустраиваться в определённых секторах экономики — чаще всего это производство, сельское хозяйство, строительство и сфера услуг.

Благодаря EPS казахстанцы смогут:

проходить официальную процедуру отбора и подписания трудового договора;

получать защиту трудовых прав;

избегать рисков, связанных с нелегальной занятостью.

Как продвигается процесс переговоров

Работа по включению Казахстана в систему началась ещё в январе 2023 года. Тогда между министерствами труда Казахстана и Южной Кореи были проведены переговоры. В марте того же года посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик выразил надежду, что соглашение будет реализовано уже в 2024 году.

Однако с тех пор процесс немного затормозился. Ерболат Абулхатин объяснил причины:

"Со стороны МИД Казахстана все необходимые предложения были направлены. Но с учётом политических изменений в Корее — смены правительства и президента — работа по линии EPS приостановилась", — отметил он.

Тем не менее казахстанская сторона уверена, что в ближайшее время диалог возобновится.

Почему это важно

Как отметил Абулхатин, в настоящее время существует высокий спрос на работу в Южной Корее среди граждан Казахстана. Особенно актуально это для тех, кто уже находится там и трудится нелегально. Цель соглашения — легализовать их занятость и предоставить более безопасные и законные условия труда.

"Мы рассчитываем, что с формированием нового состава правительства Республики Корея работа, начатая в прошлом году, будет завершена уже в этом", — подчеркнул глава Комитета.

Что дальше

Окончательное решение зависит от южнокорейской стороны. Казахстан ожидает ответа и готов продолжать переговоры. В случае подписания соответствующего соглашения казахстанцы получат официальный доступ к трудовой миграции по установленным каналам.