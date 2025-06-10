Руслан Жаксылыков опроверг слухи о своем задержании

Бывший министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о его якобы задержании. В беседе с редакцией Tengrinews.kz он категорически опроверг подобные сообщения, назвав их ложными и недостоверными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В телефонном разговоре с шеф-редактором Tengrinews.kz экс-министр заявил:
«Глупости. Во-первых, надо верить официальным источникам. Я нахожусь в отпуске. Мне дали возможность отдохнуть. Я три с половиной года в отпуске не был. Сами знаете, служба это предполагает».
По его словам, в настоящий момент он проводит время в Астане вместе с семьей и устанавливает батут во дворе собственного дома.
Жаксылыков также сообщил, что планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с публикацией ложной информации, наносящей ущерб его репутации:
«Я вынужден обращаться в правоохранительные органы для привлечения к их ответственности за недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство», — подчеркнул он.
Руслан Фатихович Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен Алматинской области. Свою службу он начал после окончания Алматинского высшего общевойскового командного училища имени Конева.
Краткая хронология его военной и служебной карьеры:
1987–2006 гг. — прошел путь от командира взвода до командира соединения во Внутренних войсках МВД Казахстана.
2006–2007 гг. — заместитель командующего Внутренними войсками МВД.
2007–2008 гг. — первый заместитель командующего и начальник главного штаба.
С 2008 года — командующий Внутренними войсками МВД.
2013 год — назначен главнокомандующим Внутренними войсками.
2014 год — стал главнокомандующим Национальной гвардией.
Сентябрь 2021 — январь 2022 — занимал пост заместителя министра внутренних дел, совмещая его с должностью главнокомандующего Национальной гвардией.
Кроме того, в 2003 году Жаксылыков избирался депутатом Шымкентского городского маслихата третьего созыва.
Жаксылыков получил профильное военное образование:
В 1996 году окончил Военную академию имени Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка».
В 2004 году завершил высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ по направлению «Военная безопасность государства».
Жаксылыков возглавлял Министерство обороны до января 2024 года. На этой должности он сменил Мурата Бектанова, который впоследствии был осужден на 12 лет за превышение служебных полномочий. Информация о якобы задержании Жаксылыкова возникла на фоне усиливающегося внимания к деятельности бывших чиновников силовых ведомств.
Комментарии0 комментарий(ев)