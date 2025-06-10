Руслан Жаксылыков опроверг слухи о своем задержании

Бывший министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о его якобы задержании. В беседе с редакцией Tengrinews.kz он категорически опроверг подобные сообщения, назвав их ложными и недостоверными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Казинформ

«Глупости»: Жаксылыков заявил, что находится в отпуске

В телефонном разговоре с шеф-редактором Tengrinews.kz экс-министр заявил:

«Глупости. Во-первых, надо верить официальным источникам. Я нахожусь в отпуске. Мне дали возможность отдохнуть. Я три с половиной года в отпуске не был. Сами знаете, служба это предполагает».

По его словам, в настоящий момент он проводит время в Астане вместе с семьей и устанавливает батут во дворе собственного дома.

Экс-министр подаст жалобу на распространителей фейков

Жаксылыков также сообщил, что планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с публикацией ложной информации, наносящей ущерб его репутации:

«Я вынужден обращаться в правоохранительные органы для привлечения к их ответственности за недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство», — подчеркнул он.

Военная карьера: от взвода до Национальной гвардии

Руслан Фатихович Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен Алматинской области. Свою службу он начал после окончания Алматинского высшего общевойскового командного училища имени Конева.

Краткая хронология его военной и служебной карьеры:

1987–2006 гг. — прошел путь от командира взвода до командира соединения во Внутренних войсках МВД Казахстана.

2006–2007 гг. — заместитель командующего Внутренними войсками МВД.

2007–2008 гг. — первый заместитель командующего и начальник главного штаба.

С 2008 года — командующий Внутренними войсками МВД.

2013 год — назначен главнокомандующим Внутренними войсками.

2014 год — стал главнокомандующим Национальной гвардией.

Сентябрь 2021 — январь 2022 — занимал пост заместителя министра внутренних дел, совмещая его с должностью главнокомандующего Национальной гвардией.

Кроме того, в 2003 году Жаксылыков избирался депутатом Шымкентского городского маслихата третьего созыва.

Образование

Жаксылыков получил профильное военное образование:

В 1996 году окончил Военную академию имени Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка».

В 2004 году завершил высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ по направлению «Военная безопасность государства».

Контекст: смена власти в Минобороны

Жаксылыков возглавлял Министерство обороны до января 2024 года. На этой должности он сменил Мурата Бектанова, который впоследствии был осужден на 12 лет за превышение служебных полномочий. Информация о якобы задержании Жаксылыкова возникла на фоне усиливающегося внимания к деятельности бывших чиновников силовых ведомств.