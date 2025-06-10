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10.06.2025, 16:20

Казахстанку, задушившую своих детей, освободили от уголовной ответственности

Новости Казахстана 0 520

Суд по уголовным делам в Актюбинской области рассмотрел трагический случай убийства двух малолетних детей их собственной матерью. Женщина, находившаяся в состоянии послеродовой депрессии, признана невменяемой и освобождена от уголовной ответственности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: mk.ru
Фото: mk.ru

Подробности происшествия

Согласно данным суда от 10 июня 2025 года, трагедия произошла 23 марта в городе Кандыагаш, в микрорайоне Самал. Женщина, находясь в невменяемом состоянии, задушила подушкой своих детей, рожденных в 2022 и 2024 годах.

Уточняется, что обвиняемая страдала от психического расстройства. Как сообщил ее представитель, в последние месяцы она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и проходила лечение от послеродовой депрессии.

Ход судебного процесса

Обвинение вменяло женщине совершение особо тяжкого преступления — убийство двух малолетних, находившихся в беспомощном состоянии. Прокурор просил суд назначить не уголовное наказание, а принудительные меры медицинского характера.

По информации суда, санкция части 3 статьи 99 Уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы. Однако в ходе рассмотрения дела была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала женщину невменяемой на момент совершения преступления.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что подсудимая совершила общественно опасное деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим уголовная ответственность к ней применена не была. Вместо этого принято решение о направлении женщины на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение — психиатрический стационар интенсивного типа.

Юридический статус постановления

Как отмечается, судебное постановление на момент публикации не вступило в законную силу. У сторон остается право на обжалование в установленном порядке.

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