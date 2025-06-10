Нацбанк Казахстана объяснил, когда могут не принять доллары и как действовать в такой ситуации

Национальный банк Республики Казахстан разъяснил порядок обмена наличной иностранной валюты и сообщил, в каких случаях обменные пункты вправе отказать клиенту, а также что делать при возникновении спорных ситуаций, сообщает Lada.kz

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Как обменять поврежденные или выведенные из обращения купюры

Если у граждан имеются банкноты иностранной валюты, признанные неплатежеспособными (например, с повреждениями, разрывами или изъятые из обращения в стране-эмитенте), их можно обменять только через уполномоченные банки. При этом такие банки должны иметь официальные договоры с зарубежными финансовыми учреждениями на проведение инкассовых операций.

Важно: комиссия за такую операцию не должна превышать 10% от номинальной стоимости банкнот. Перед проведением обмена клиенту необходимо подписать письменное согласие, подтверждающее понимание условий сделки и информированность о возможном отказе со стороны зарубежного банка.

На сайте Национального банка Казахстана доступен полный перечень признаков непригодности банкнот для расчета.

Обмен «годных» банкнот: без ограничений по номиналу и году выпуска

В случае, если банкноты иностранной валюты являются годными к обращению, они принимаются всеми обменными пунктами без ограничений по номиналу и дате выпуска. Это означает, что даже старые, но официально действующие купюры должны приниматься без препятствий.

К «годным» относятся банкноты, которые:

являются законным средством платежа в стране-эмитенте;

полностью соответствуют описанию, приведенному в официальных справочниках иностранных финансовых учреждений.

В каких случаях обменник может отказать в операции

Нацбанк напомнил, что обменный пункт имеет право отказать в совершении операции в следующих случаях:

если применяются меры в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ;

при отказе клиента предъявить удостоверение личности, включая электронные версии.

Что делать при необоснованном отказе в обмене валюты

Если обменный пункт отказал в покупке или продаже валюты без законных оснований, граждане имеют право обратиться с жалобой в территориальное подразделение Национального банка.

Для рассмотрения обращения необходимо:

описать обстоятельства отказа ;

приложить все подтверждающие документы (чеки, копии удостоверения, скриншоты и пр.).

Жалобы рассматриваются в соответствии с законодательством, и в случае выявления нарушений к обменному пункту могут быть применены меры воздействия.