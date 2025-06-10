Неуместная шутка в аэропорту обернулась наказанием для казахстанца

Инцидент произошёл в аэропорту столицы при регистрации на внутренний рейс. Пассажир, решив пошутить, не ожидал, что его слова могут повлечь за собой административную ответственность, сообщает Lada.kz
Как сообщает МВД РК со ссылкой на Polisia.kz, 30-летний житель Алматы регистрировался на рейс из Астаны в Алматы. На стандартный вопрос сотрудника службы безопасности о наличии запрещённых предметов в багаже мужчина ответил: «Да». Позже он пояснил, что это была всего лишь шутка.
Однако подобные высказывания в аэропортах не остаются без внимания. Информация о возможной угрозе была немедленно зафиксирована, на место прибыли сотрудники полиции и авиационной безопасности.
– Несмотря на то что эвакуация не потребовалась и работа аэропорта продолжалась в штатном режиме, мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, – прокомментировали в МВД.
Департамент полиции на транспорте предостерег граждан от безответственных высказываний в общественных местах, особенно в аэропортах. Любые фразы, намекающие на угрозу безопасности, в том числе в шутливой форме, считаются административным правонарушением.
– Подобные действия воспринимаются как потенциальная угроза и оцениваются в соответствии с законодательством, – подчёркивают в ведомстве.
Согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, к мелкому хулиганству относятся:
нецензурная брань в общественных местах;
оскорбительное приставание к людям;
осквернение зданий, сооружений, имущества и мест общего пользования;
иные действия, демонстрирующие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.
За такие деяния предусмотрено наказание:
штраф в размере 20 МРП (примерно 78 тысяч тенге);
либо административный арест от 5 до 15 суток.
При повторном нарушении в течение года возможен арест на срок от 15 до 30 суток.
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