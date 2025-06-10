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10.06.2025, 17:24

Неуместная шутка в аэропорту обернулась наказанием для казахстанца

Новости Казахстана 0 698

Инцидент произошёл в аэропорту столицы при регистрации на внутренний рейс. Пассажир, решив пошутить, не ожидал, что его слова могут повлечь за собой административную ответственность, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Шутка о запрещённых предметах вызвала проверку

Как сообщает МВД РК со ссылкой на Polisia.kz, 30-летний житель Алматы регистрировался на рейс из Астаны в Алматы. На стандартный вопрос сотрудника службы безопасности о наличии запрещённых предметов в багаже мужчина ответил: «Да». Позже он пояснил, что это была всего лишь шутка.

Однако подобные высказывания в аэропортах не остаются без внимания. Информация о возможной угрозе была немедленно зафиксирована, на место прибыли сотрудники полиции и авиационной безопасности.

– Несмотря на то что эвакуация не потребовалась и работа аэропорта продолжалась в штатном режиме, мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, – прокомментировали в МВД.

МВД напоминает: даже шутки об угрозах – это нарушение закона

Департамент полиции на транспорте предостерег граждан от безответственных высказываний в общественных местах, особенно в аэропортах. Любые фразы, намекающие на угрозу безопасности, в том числе в шутливой форме, считаются административным правонарушением.

– Подобные действия воспринимаются как потенциальная угроза и оцениваются в соответствии с законодательством, – подчёркивают в ведомстве.

Что такое мелкое хулиганство по закону

Согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, к мелкому хулиганству относятся:

  • нецензурная брань в общественных местах;

  • оскорбительное приставание к людям;

  • осквернение зданий, сооружений, имущества и мест общего пользования;

  • иные действия, демонстрирующие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.

За такие деяния предусмотрено наказание:

  • штраф в размере 20 МРП (примерно 78 тысяч тенге);

  • либо административный арест от 5 до 15 суток.

При повторном нарушении в течение года возможен арест на срок от 15 до 30 суток.

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