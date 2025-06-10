Гостеприимство по-казахски: иностранным туристам хотят раздавать SIM-карты по прибытии

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов озвучил инициативу по улучшению условий для иностранных туристов, прибывающих в Казахстан. Своими предложениями он поделился на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Maximumm / Shutterstock / FOTODOM

Рост турпотока в 2024 году

По словам министра, в 2024 году в Казахстан прибыли 15,3 миллиона иностранных туристов. Также свыше 10 миллионов внутренних туристов путешествовали по стране, что, по его словам, демонстрирует устойчивый интерес к туристическим возможностям республики.

Примеры гостеприимства: от шоколада до SIM-карт

Министр привел в пример инициативу, реализованную в Алматы, где туристам вручают казахстанский шоколад. Он отметил, что такие символические подарки создают положительное впечатление о стране и подчеркивают национальное гостеприимство.

«В Грузии таким символом может быть вино, у нас – шоколад», — отметил он.

Новая идея — бесплатные SIM-карты

В числе дополнительных мер Мырзабосынов предложил предоставлять иностранным туристам бесплатные SIM-карты по прибытии. Это, по его мнению, позволит обеспечить путешественникам доступ к мобильной связи и интернету с первого дня, что упростит навигацию, вызов такси, бронирование отелей и общение.

«Еще одно предложение — предоставить туристам бесплатную SIM-карту по прибытии. Это поможет им получить доступ к интернету и связи с момента прибытия», — подчеркнул министр.

Цель — создание комфортной среды

Предложенные меры направлены на повышение уровня комфорта и впечатлений иностранных гостей. Ведомство надеется, что такие шаги повысят привлекательность Казахстана на международной туристической арене.