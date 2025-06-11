Казахстанцам с несколькими кредитами дадут шанс: власти предложили выход

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Республики Казахстан предложило ввести новый механизм, призванный облегчить долговую нагрузку на граждан, имеющих несколько микрокредитов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Что предлагает новый механизм

В рамках инициативы планируется ввести коллективную реструктуризацию просроченной задолженности. Механизм будет доступен тем заемщикам, у кого имеются два и более потребительских беззалоговых кредита, выданных разными кредитными организациями.

Суть предложения заключается в объединении всех долгов в один, с последующим предоставлением заемщику более продолжительного и гибкого графика выплат.

Ожидаемый эффект

По мнению разработчиков проекта, такие меры позволят:

снизить кредитную нагрузку на граждан;

повысить уровень их финансовой устойчивости;

улучшить общую платежную дисциплину в стране.

Авторы проекта подчеркивают, что реструктуризация будет способствовать стабилизации финансового положения заемщиков, оказавшихся в затруднительном положении из-за накопления долгов перед разными микрофинансовыми организациями.

Сроки обсуждения

Документ вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 20 июня 2025 года. Все желающие могут оставить свои замечания и предложения на платформе «Открытые НПА».